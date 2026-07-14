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मेरठ में नकली ब्रांडेड उत्पादों के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़, भारी मात्रा में नकली 'टाटा टी' और 'ऑल आउट' बरामद

सावधान! आपकी चाय और ऑल आउट भी हो सकते हैं नकली.

ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर फर्जीवाड़ा
ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर फर्जीवाड़ा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 10:20 AM IST

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Updated : July 14, 2026 at 10:58 AM IST

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मेरठ: सदर बाजार थाना क्षेत्र की दाल मंडी में सोमवार रात पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली उत्पाद बेचने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया. पुलिस और कंपनी की जांच टीम की संयुक्त कार्रवाई में दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया. छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में नकली 'टाटा टी' और 'ऑल आउट' रिफिल बरामद हुए.

मेरठ: ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली उत्पादों का भंडाफोड़
मेरठ: ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली उत्पादों का भंडाफोड़ (Photo Credit: ETV Bharat)

कंपनियों की शिकायत पर एक्शन: काफी समय से 'टाटा टी' और 'ऑल आउट' कंपनियों के पास शिकायतें आ रही थीं कि, मेरठ के बाजार में उनके नाम पर धड़ल्ले से नकली और मिलावटी सामान बेचा जा रहा है. इन शिकायतों के बाद कंपनियों की ओर से अधिकृत 'स्पीड सर्च एंड सिक्योरिटी नेटवर्क' के अधिकारियों ने जांच शुरू की. दाल मंडी में संदिग्ध गतिविधियों की पुष्टि होने के बाद छापे की कार्रवाई की गई.

दालमंडी में नकली सामान का कारोबार: एजेंसी के फील्ड मैनेजर ललित कुमार ने स्थानीय पुलिस से संपर्क साधा. पुलिस और कंपनी की विशेष जांच टीम ने सदर दाल मंडी की दो दुकानों जैन किराना स्टोर और जैन जनरल स्टोर पर एक साथ धावा बोल दिया. ​आशीष जैन की दुकान से ​टाटा टी के 100 ग्राम वाले 279 नकली पैकेट, ​टाटा टी के 200 ग्राम वाले 21 नकली पैकेट मिले. ​राकेश कुमार जैन की दुकान से ​टाटा टी के 1 किलोग्राम वाले 44 नकली पैकेट, ​टाटा टी के 100 ग्राम वाले 19 नकली पैकेट और ​मच्छर भगाने वाली ऑल आउट रिफिल के 632 नकली पैकेट/रिफिल बरामद हुए.

मेरठ: दाल मंडी में भारी मात्रा में नकली 'टाटा टी' बरामद
मेरठ: दाल मंडी में भारी मात्रा में नकली 'टाटा टी' बरामद (Photo Credit: ETV Bharat)

​दाल मंडी के दो दुकानदारों, आशीष जैन और राकेश कुमार जैन के पास से भारी मात्रा में नकली टाटा चाय और ऑल आउट रिफिल के पैकेट्स बरामद हुए हैं. ​आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. अब हमारी टीम इस पूरे सप्लाई चेन और नेटवर्क की जांच कर रही है कि, यह नकली माल कहां तैयार हो रहा था, और इसे किन-किन जिलों या बाजारों में सप्लाई किया जा रहा था.-विनायक गोपाल भोसले, एसपी सिटी

नकली प्रोडक्ट सेहत के लिए खतरनाक: बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, नकली चाय पत्ती में अक्सर खतरनाक रासायनिक रंग, चमड़े के बुरादे और इस्तेमाल की जा चुकी पुरानी चाय पत्ती को सुखाकर मिलाया जाता है. जो लीवर और पेट के लिए बेहद हानिकारक है. वहीं, नकली ऑल आउट रिफिल में प्रतिबंधित और जहरीले रसायनों का इस्तेमाल होता है. जिससे सांस की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. ​

पहचान करना मुश्किल: बरामद किए गए सभी नकली उत्पाद हूबहू असली ब्रांडेड पैकिंग में पैक किए गए थे, जिससे आम ग्राहकों के लिए असली और नकली में अंतर कर पाना नामुमकिन था. पुलिस इस नकली सामान को बनाने वाली असली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और मुख्य सप्लायर की तलाश में मेरठ और आसपास के जिलों में दबिश दे रही है.

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Last Updated : July 14, 2026 at 10:58 AM IST

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नकली माल
FAKE TATA TEA AND ALL OUT SEIZED
दाल मंडी में छापा
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