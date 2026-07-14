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मेरठ में नकली ब्रांडेड उत्पादों के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़, भारी मात्रा में नकली 'टाटा टी' और 'ऑल आउट' बरामद

मेरठ: सदर बाजार थाना क्षेत्र की दाल मंडी में सोमवार रात पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली उत्पाद बेचने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया. पुलिस और कंपनी की जांच टीम की संयुक्त कार्रवाई में दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया. छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में नकली 'टाटा टी' और 'ऑल आउट' रिफिल बरामद हुए.

मेरठ: ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली उत्पादों का भंडाफोड़ (Photo Credit: ETV Bharat)

कंपनियों की शिकायत पर एक्शन: काफी समय से 'टाटा टी' और 'ऑल आउट' कंपनियों के पास शिकायतें आ रही थीं कि, मेरठ के बाजार में उनके नाम पर धड़ल्ले से नकली और मिलावटी सामान बेचा जा रहा है. इन शिकायतों के बाद कंपनियों की ओर से अधिकृत 'स्पीड सर्च एंड सिक्योरिटी नेटवर्क' के अधिकारियों ने जांच शुरू की. दाल मंडी में संदिग्ध गतिविधियों की पुष्टि होने के बाद छापे की कार्रवाई की गई.

दालमंडी में नकली सामान का कारोबार: एजेंसी के फील्ड मैनेजर ललित कुमार ने स्थानीय पुलिस से संपर्क साधा. पुलिस और कंपनी की विशेष जांच टीम ने सदर दाल मंडी की दो दुकानों जैन किराना स्टोर और जैन जनरल स्टोर पर एक साथ धावा बोल दिया. ​आशीष जैन की दुकान से ​टाटा टी के 100 ग्राम वाले 279 नकली पैकेट, ​टाटा टी के 200 ग्राम वाले 21 नकली पैकेट मिले. ​राकेश कुमार जैन की दुकान से ​टाटा टी के 1 किलोग्राम वाले 44 नकली पैकेट, ​टाटा टी के 100 ग्राम वाले 19 नकली पैकेट और ​मच्छर भगाने वाली ऑल आउट रिफिल के 632 नकली पैकेट/रिफिल बरामद हुए.