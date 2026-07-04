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योगी सरकार की बड़ी कामयाबी: प्रदेश के 60 जिलों में नकलविहीन और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई UPTET 2026 परीक्षा

लखनऊ/फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 संपन्न हो गई. योगी सरकार की ओर से इस परीक्षा को पूरी तरह नकलविहीन, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी. प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्तर की लिखित परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को सभी 60 जनपदों में आयोजित की गई थी.

पूर्व अधिकारियों और तकनीक से नजर: सभी 60 जनपदों में सेवानिवृत्त आईएएस और आईपीएस को प्रेक्षक के रूप में तैनात किया गया था. सभी प्रेक्षकों ने परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों की निगरानी की. आयोग की ओर से AI Integrated Control Command Room बनाया गया था. वहां से भी नकल पर नजर रखी जा रही थी.

फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए: AI आधारित सॉफ्टवेयर की मदद से परीक्षा के दौरान संदिग्धों की जांच की गई. 2 जुलाई 14, 3 जुलाई को 11 और 4 जुलाई को 19 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए. कुल 44 फर्जी परीक्षार्थी जो दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे, वे पकड़े गए. 3 जुलाई को एक अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाइल से नकल के प्रयास में पकड़ा गया.