दिल्ली पुलिस ने लौटाए 1836 खोए और चोरी हुए मोबाइल, पाकर खिले मालिकों के चेहरे
ऑपरेशन विश्वास न सिर्फ लोगों का खोया सामान वापस दिला रहा है, बल्कि पुलिस और जनता के बीच भरोसे को भी मजबूत कर रहा है.
Published : March 28, 2026 at 8:59 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन विश्वास ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो और प्रयास लगातार हों, तो खोई हुई उम्मीदें भी वापस मिल सकती हैं. शाहदरा जिला पुलिस ने वर्ष 2023 से 2026 तक एक सराहनीय उपलब्धि हासिल करते हुए कुल 1836 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों तक पहुंचाए हैं.
इस पहल के तहत साल 2023 में 250 मोबाइल फोन बरामद कर लौटाए गए. इसके बाद 2024 में यह संख्या बढ़कर 555 हो गई. 2025 में पुलिस ने और भी तेज़ी से काम करते हुए 711 मोबाइल फोन उनके मालिकों को वापस किए. वहीं, 2026 में अब तक 320 मोबाइल फोन लोगों तक पहुंचाए जा चुके हैं. ये आंकड़े पुलिस की मेहनत और प्रतिबद्धता को साफ तौर पर दर्शाते हैं.
इस खास मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जॉइंट कमिश्नर डॉ. अजीत सिंगला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. उन्होंने अपने हाथों से लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन लौटाए. जिन लोगों को उनके फोन वापस मिले, उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी. कई लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया हुआ फोन कभी वापस मिलेगा, लेकिन आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है. इस मौके पर “जहां चाह, वहां राह” की कहावत पूरी तरह सच साबित होती नजर आई.
कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया गया. इसमें आनंद विहार थाना 4 स्थानों के साथ सबसे आगे रहा, जबकि सीमापुरी थाना 3 स्थानों पर रहा. जीटीबी एनक्लेव थाना 2 स्थानों पर और शाहदरा थाना 1 स्थान पर रहा. यह सम्मान उनके समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रमाण है.
ऑपरेशन विश्वास न सिर्फ लोगों का खोया सामान वापस दिला रहा है, बल्कि पुलिस और जनता के बीच भरोसे को भी मजबूत कर रहा है. यह पहल आने वाले समय में भी इसी तरह जारी रहेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है.
दिल्ली ट्रैफिक हुआ हाईटेक
दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को हाईटेक और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड पर आयोजित कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त Satish Golchha ने ट्रैफिक यूनिट में शामिल की गई 76 नई क्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, साथ ही 125 ओवर स्पीडिंग वॉयलेशन डिटेक्शन (OSVD) कैमरों का सॉफ्ट लॉन्च भी किया गया. इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इन नई क्रेनों का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों और खराब गाड़ियों को तेजी से हटाना है, जिससे जाम की समस्या कम होगी और ट्रैफिक का सुचारु संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा. वहीं, OSVD कैमरे अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं, जो ओवरस्पीडिंग, गलत लेन में चलने और रॉन्ग साइड ड्राइविंग जैसे उल्लंघनों को स्वतः पहचानकर ई-चालान जारी करेंगे. इन कैमरों में हाई-रेजोल्यूशन इमेजिंग और ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जिससे कार्रवाई अधिक सटीक और पारदर्शी होगी.
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