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मेरठ पुलिस की बड़ी कामयाबी: CEIR पोर्टल से 221 गुमशुदा मोबाइल बरामद, असली मालिकों को लौटाए गए

मेरठ पुलिस की बड़ी कामयाबी ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : पुलिस ने आमजन के गुमशुदा और खोए हुए मोबाइल फोन खोजने के विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. जनपद पुलिस और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीमों ने CEIR पोर्टल व तकनीकी सूचनाओं की मदद से 221 गुमशुदा मल्टीमीडिया मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं.

SSP बीबीजीटीएस मूर्ति ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) रिजर्व पुलिस लाइंस स्थित सभागार में गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) बीबीजीटीएस मूर्ति ने पीड़ितों को उनके मोबाइल फोन सुपुर्द किए. जिले के विभिन्न थानों और सर्विलांस सेल की टीमों ने मेरठ के साथ-साथ अन्य जिलों और अलग-अलग राज्यों से इन मोबाइल को ट्रेस कर बरामद किया है.