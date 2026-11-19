मेरठ पुलिस की बड़ी कामयाबी: CEIR पोर्टल से 221 गुमशुदा मोबाइल बरामद, असली मालिकों को लौटाए गए
रिजर्व पुलिस लाइंस स्थित सभागार में गुरुवार को एसएसपी ने मोबाइल फोन सुपुर्द किए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 4:22 PM IST
मेरठ : पुलिस ने आमजन के गुमशुदा और खोए हुए मोबाइल फोन खोजने के विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. जनपद पुलिस और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीमों ने CEIR पोर्टल व तकनीकी सूचनाओं की मदद से 221 गुमशुदा मल्टीमीडिया मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं.
रिजर्व पुलिस लाइंस स्थित सभागार में गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) बीबीजीटीएस मूर्ति ने पीड़ितों को उनके मोबाइल फोन सुपुर्द किए. जिले के विभिन्न थानों और सर्विलांस सेल की टीमों ने मेरठ के साथ-साथ अन्य जिलों और अलग-अलग राज्यों से इन मोबाइल को ट्रेस कर बरामद किया है.
पुलिस के मुताबिक, बरामद 221 मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 52 लाख रुपये बताई गई है. बरामद किए गए अधिकतर फोन पिछले करीब दो से तीन महीने के भीतर गुम हुए थे.
दि. 19.11.2026 को पु0ला0, मेरठ सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान SSP_MRT @bbgtsmurthyips द्वारा मेरठ पुलिस के विभिन्न थानों एवं सर्विलांस टीम द्वारा CEIR पोर्टल के माध्यम से बरामद लगभग 52 लाख मूल्य के 221 गुमशुदा मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किए गए। https://t.co/lyEF61ZGDP— MEERUT POLICE (@meerutpolice) November 19, 2026
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने प्रेसवार्ता में बताया कि जनपद मेरठ में करीब 221 मोबाइल जो खोए और गुमशुदगी के थे, उन्हें आज उनके स्वामियों को वापस लौटाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि CEIR पोर्टल की सहायता और हमारी सर्विलांस टीम के अथक प्रयासों से ये मोबाइल बरामद हुए हैं, जिससे लोग काफी संतुष्ट हैं.
उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा. बरामद 221 मोबाइल की कीमत लगभग 60 लाख रुपये बताई जा रही है और इस काम में जुटी टीम की प्रशंसा करता हूं तथा उन्हें उचित रूप से सम्मानित भी किया जाएगा. यह सभी फोन करीब दो-तीन महीने पहले खोए थे, जिन्हें लगातार ट्रेस करके गुरुवार को उनके मालिकों को उपलब्ध कराया जा रहा है.
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