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STF का बड़ा एक्शन: करोड़ों के मुद्रा लोन घोटाले में यूनियन बैंक का मैनेजर दिल्ली से गिरफ्तार

मुद्रा लोन घोटाले में यूनियन बैंक का मैनेजर दिल्ली से गिरफ्तार. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ :​ यूपी एसटीएफ और साइबर क्राइम लखनऊ की संयुक्त टीम ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर नितिन चौधरी को दिल्ली के बसंत विहार इलाके से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर आरोप है कि उसने लखनऊ की कल्यानपुर शाखा में तैनाती के दौरान कूट रचित फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपये के मुद्रा लोन पास किए और सारा पैसा अपने साथियों के साथ मिलकर हड़प लिया. ऐसे खुला फर्जीवाड़े का खेल ​घटना का खुलासा तब हुआ, जब लखनऊ निवासी राज बहादुर गुरुंग ने एसटीएफ में शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित को बिजनेस लोन दिलाने के नाम पर कुछ फॉर्म पर हस्ताक्षर कराए गए, लेकिन बाद में कह दिया गया कि लोन नहीं हुआ. 5-6 महीने बाद पीड़ित के मोबाइल पर EMI का मैसेज आया. सिबिल स्कोर चेक करने पर पता चला कि उनके नाम पर दो लोन स्वीकृत हुए. एएसपी विशाल विक्रम सिंह के नेतृत्व में जांच शुरू हुई, तो पता चला कि यह एक संगठित गिरोह है, जिसमें बैंक अधिकारी और फर्जी फर्म बनाने वाले सदस्य शामिल हैं. फोटो एडिट कर बनाते थे फर्जी ऋणी ​गिरफ्तार मैनेजर नितिन चौधरी ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. गिरोह के सदस्य नावेद और आमिर के साथ मिलकर नितिन लोगों के आधार और पैन कार्ड हासिल करता था. उन पर लगी फोटो को एडिट कर गिरोह के सदस्यों की फोटो लगा दी जाती थी और हस्ताक्षर बदलकर लोन फाइल तैयार की जाती थी.