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STF का बड़ा एक्शन: करोड़ों के मुद्रा लोन घोटाले में यूनियन बैंक का मैनेजर दिल्ली से गिरफ्तार

मुद्रा लोन घोटाले में यूनियन बैंक का मैनेजर दिल्ली से गिरफ्तार. 100 से अधिक लोगों के नाम पर किया करोड़ों का फर्जीवाड़ा.

Mudra Loan Scam
मुद्रा लोन घोटाले में यूनियन बैंक का मैनेजर दिल्ली से गिरफ्तार. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 3:46 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ :​ यूपी एसटीएफ और साइबर क्राइम लखनऊ की संयुक्त टीम ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर नितिन चौधरी को दिल्ली के बसंत विहार इलाके से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर आरोप है कि उसने लखनऊ की कल्यानपुर शाखा में तैनाती के दौरान कूट रचित फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपये के मुद्रा लोन पास किए और सारा पैसा अपने साथियों के साथ मिलकर हड़प लिया.

ऐसे खुला फर्जीवाड़े का खेल

​घटना का खुलासा तब हुआ, जब लखनऊ निवासी राज बहादुर गुरुंग ने एसटीएफ में शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित को बिजनेस लोन दिलाने के नाम पर कुछ फॉर्म पर हस्ताक्षर कराए गए, लेकिन बाद में कह दिया गया कि लोन नहीं हुआ. 5-6 महीने बाद पीड़ित के मोबाइल पर EMI का मैसेज आया. सिबिल स्कोर चेक करने पर पता चला कि उनके नाम पर दो लोन स्वीकृत हुए.

एएसपी विशाल विक्रम सिंह के नेतृत्व में जांच शुरू हुई, तो पता चला कि यह एक संगठित गिरोह है, जिसमें बैंक अधिकारी और फर्जी फर्म बनाने वाले सदस्य शामिल हैं.

फोटो एडिट कर बनाते थे फर्जी ऋणी

​गिरफ्तार मैनेजर नितिन चौधरी ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. गिरोह के सदस्य नावेद और आमिर के साथ मिलकर नितिन लोगों के आधार और पैन कार्ड हासिल करता था. उन पर लगी फोटो को एडिट कर गिरोह के सदस्यों की फोटो लगा दी जाती थी और हस्ताक्षर बदलकर लोन फाइल तैयार की जाती थी.

नावेद और आमिर ने कई फर्जी फर्में बना रखी थीं. लोन का पैसा जैसे जनरेटर या प्रिंटिंग मशीन के नाम पर सीधे इन फर्मों के खातों में जाता था, जिसे बाद में आरोपी आपस में बांट लेते थे. गिरोह ने अब तक 100 से अधिक लोगों फर्मों के नाम पर विभिन्न बैंकों से करोड़ों के लोन फर्जी तरीके से कराए हैं.

​मास्टरमाइंड की प्रोफाइल और गिरफ्तारी

​नितिन चौधरी आजमगढ़ का रहने वाला है और बीटेक शिक्षित है. वह 2013 में यूनियन बैंक में पीओ के पद पर चयनित हुआ था. एसटीएफ ने इसे दिल्ली की बसंत विहार शाखा से पकड़ा, जहाँ वह वर्तमान में क्रेडिट मैनेजर था.

इस मामले में एसटीएफ 13 सितंबर 2025 को एक अन्य ब्रांच मैनेजर गौरव समेत 4 लोगों और 15 फरवरी 2026 को मास्टरमाइंड आमिर एहसन को पहले ही जेल भेज चुकी है. आरोपित के पास से ​01 मोबाइल फोन, ​02 अदद आधार कार्ड ,​02 अदद क्रेडिट कार्ड, ​नकद 2660 और मेट्रो कार्ड बरामद हुए है.

एसटीएफ ने मुद्रा लोन घोटाले में यूनियन बैंक के मैनेजर नितिन चौधरी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. आरोपी लखनऊ की कल्यानपुर ब्रांच में रहते हुए फर्जी दस्तावेजों और फोटो एडिटिंग के जरिए करोड़ों के लोन पास करता था. अब तक 100 से अधिक फर्जी लोन की बात सामने आई है. आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया है.

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