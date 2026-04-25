रांची विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सुधार को लेकर बड़ा कदम, शोध और एनईपी पर कुलपति का फोकस
रांची विश्वविद्यालय कुलपित ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की.
Published : April 25, 2026 at 10:49 PM IST
रांचीः राजधानी के रांची विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सुधारों को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है. शनिवार को आर्यभट्ट सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने शोध कार्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और एकरूप पाठ्यक्रम पर जोर दिया. पदभार ग्रहण करने के बाद हुई इस अहम बैठक में विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता और भविष्य की कार्ययोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई.
समन्वय में और प्रदर्शित पर फोकस
इस बैठक में कुलपति ने सभी विभागों और कॉलेजों के लिए एक संयुक्त अकादमिक कैलेंडर तैयार करने का निर्देश देते हुए कहा कि एक सप्ताह के भीतर इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि एक समान कैलेंडर से शैक्षणिक गतिविधियों में समन्वय और पारदर्शिता आएगी.
उच्च गुणवत्ता वाले रिसर्च पर फोकस
प्रो. सरोज शर्मा ने शोध को विश्वविद्यालय की पहचान बताते हुए शिक्षकों से उच्च गुणवत्ता वाले रिसर्च पर फोकस करने को कहा. उन्होंने कहा कि बेहतर शोध कार्य ही छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा. इसके साथ ही पुराने सिलेबस को तत्काल संशोधित करने और विभागाध्यक्षों को अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया गया.
शोध गतिविधियों को रफ्तार देने की तैयारी
तकनीकी सशक्तिकरण को लेकर कुलपति ने विश्वविद्यालय में जल्द आईसीटी सेल के गठन और उसे सक्रिय करने की बात कही. उन्होंने यह भी बताया कि जेपीएससी से स्वीकृत और परिवीक्षा अवधि पूरी कर चुके शिक्षक अब पीएचडी गाइड बन सकेंगे, जिससे शोध गतिविधियों को नई गति मिलेगी.
अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों में एक समान सिलेबस
इस बैठक में एनईपी-2020 के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कुलपति ने कहा कि नियमित पाठ्यक्रमों में इसे लागू करना सकारात्मक कदम है, अब वोकेशनल कोर्सेज में भी इसे जल्द लागू किया जाए. साथ ही सभी अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों में एक समान सिलेबस और रूटीन लागू करने पर जोर दिया गया. हालांकि माइनर कॉलेजों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार 30 प्रतिशत तक पाठ्यक्रम में बदलाव की छूट दी गई है.
अपने संबोधन में कुलपति ने “सा विद्या विमुक्तये” का उल्लेख करते हुए शिक्षा के व्यापक उद्देश्य को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में योग्य शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, जरूरत केवल सामूहिक प्रयास और बेहतर समन्वय की है. इसके साथ ही आईक्यूएसी के माध्यम से नैक रिपोर्ट सभी विभागों को उपलब्ध कराने और सुझावों पर अमल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.
इस बैठक में रजिस्ट्रार डॉ. गुरु चरण साहु, डीएसडब्ल्यू डॉ. सुदेश कुमार साहु, प्रोक्टर डॉ. मुकुंद चंद्र मेहता, डॉ. स्मृति सिंह सहित विभिन्न संकायों के डीन और विभागाध्यक्ष मौजूद रहे. अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रो. सुदेश कुमार साहु ने दिया.
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