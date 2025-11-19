प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम: एग्रीगेटर और डिलीवरी कंपनियों की फ्लीट में होंगे अब CNG और इलेक्ट्रिक वाहन
गाजियाबाद के सभी एग्रीग्रेटर, डिलीवरी सेवा प्रदाता और ई-कॉमर्स इकाइयों में 1 जनवरी 2026 से पेट्रोल डीजल की सभी गाड़ियों का संचालन प्रतिबंध किया जाएगा.
Published : November 19, 2025 at 7:22 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण चरम पर है. प्रदूषण की रोकथाम को लेकर स्थाई कदम उठाए जा रहे हैं. गाजियाबाद में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की गाइडलाइंस का सख्ती से परिवहन विभाग द्वारा पालन किया जाएगा. गाजियाबाद में सभी मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता कंपनियों को अपनी मौजूदा फ्लीट में केवल सीएनजी यह इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करना होगा. यानी कि कैब सर्विसेज और ई-कॉमर्स या फूड डिलीवरी सर्विस में अब केवल सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग होगा.
गाज़ियाबाद परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में वाहन जनित प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा निर्देशों और इसके अनुपालन में परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम में सम्भाग गाजियाबाद के सभी जनपदों में संचालित सभी मोटर वाहन एग्रीगेटर, डिलीवरी सेवा प्रदाता और ई-कॉमर्स संस्थाओं को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.
परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश: वाहन एग्रीगेटर, डिलीवरी सेवा प्रदाता और ई-कॉमर्स संस्थाओं को परिवहन विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि नई फ्लीट में केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे. तत्काल प्रभाव से एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता कंपनियां अपनी मौजूदा फ्लीट में केवल सीएनजी या इलेक्ट्रिक आधारित थ्री व्हीलर ही नए वाहन के रूप में जोड़ सकेंगे.
1 जनवरी 2026 से आई.सी.ई वाहनों पर विभिन्न श्रेणियां (चार पहिया वाहन एलसीवी, चार पहिया वाहन एलजीवी माल वाहन 3.5 टन तक, दो पहिया डिलीवरी और लॉजिस्टिक वाहन) में डीजल और पेट्रोल से चलने वाले पारंपरिक वाहनों का नया इंडक्शन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.
पेट्रोल डीजल की सभी गाड़ियों का संचालन प्रतिबंध होगा
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) डॉ सियाराम वर्मा के मुताबिक बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश अनुसार, गाजियाबाद के सभी एग्रीग्रेटर (ओला, उबर आदि), डिलीवरी सेवा प्रदाता (जोमैटो, स्विग्गी, ब्लिंकिट आदि) और ई-कॉमर्स इकाइयों में 1 जनवरी 2026 से पेट्रोल और डीजल की सभी गाड़ियों का संचालन प्रतिबंध किया जाएगा. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में प्रचार प्रसार करने के निर्देश मिले हैं, जिससे कि एग्रीग्रेटर को किसी प्रकार की असुविधा न हो.
वहीं, कोहरे के दिनों में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं. ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग सख्त हो गया है. परिवहन विभाग द्वारा मौजूदा समय में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है. आरटीओ में फिटनेस के लिए पहुंचने वाले सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाया जा रहा है. ARTO विपिन कुमार का कहना है कि ICAT द्वारा अप्रूव्ड रिफ्लेक्टर ही गाड़ियों पर लगाए जा रहे हैं और वाहन चालकों से अपील भी की जा रही है की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी रिफ्लेक्टर गाड़ियों पर लगाए जिससे की कोहरे के दौरान सड़क हादसों में कमी लगाई जा सके. 28 मई 2025 से 18 नवंबर 2025 तक तकरीबन 8891 से अधिक कमर्शियल वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं.
