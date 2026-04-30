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डीडीयू में छात्र हित में बड़ा कदम, 91 पीजी कॉलेज में 200 पाठ्यक्रमों के संचालन को मंज़ूरी

डीडीयू के 91 पीजी कॉलेज में 200 पाठ्यक्रमों के संचालन को मंज़ूरी ( ETV Bharat )

गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (डीडीयू ) में कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित कार्य परिषद की बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 91 महाविद्यालयों में लगभग 200 पाठ्यक्रमों को संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई. कार्य परिषद द्वारा गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर जिले में स्थित विभिन्न सम्बद्ध महाविद्यालयों के कला, विज्ञान, विधि एवं वाणिज्य विभाग में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति दी गई है. इसके अंतर्गत 45 महाविद्यालयों में 82 पाठ्यक्रमों के लिए स्थायी सम्बद्धता और 46 महाविद्यालयों में 115 पाठ्यक्रमों के लिए अस्थायी सम्बद्धता दी गई है. इसके तहत महात्मा गांधी पीजी कॉलेज को बीबीए और एमकॉम, इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स को बीबीए और एमएससी, ज्ञानभारती लॉ कॉलेज को बीए-एलएलबी, एलएलबी, अखिल भाग्य महाविद्यालय को एमएससी बॉटनी व जूलॉजी, फूला देवी मेमोरियल लॉ कॉलेज को एलएलबी सहित दो दर्जन महाविद्यालयों को बीबीए, बीसीए और बी. कॉम, एमकॉम जैसे नवीन एवं रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों की संस्तुति प्रदान की गई है. ये पाठ्यक्रम विशेष रूप से व्यावसायिक दक्षता, शोध अभिरुचि एवं उद्योगोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देंगे. इस विषय पर कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि सम्बद्धता की प्रक्रिया विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है. विभिन्न पाठ्यक्रमों को दी गई सम्बद्धता न केवल उच्च शिक्षा के विस्तार में सहायक होगी, बल्कि क्षेत्रीय विद्यार्थियों को अपने ही जनपद में विविध विषयों के अध्ययन के अधिक अवसर प्रदान करेगी. इससे शिक्षा तक पहुंच सुदृढ़ होगी. कार्य परिषद की बैठक में शिक्षक नियुक्तियों एवं प्रोन्नति को मंजूरी