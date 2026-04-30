डीडीयू में छात्र हित में बड़ा कदम, 91 पीजी कॉलेज में 200 पाठ्यक्रमों के संचालन को मंज़ूरी

डीडीयू में छात्र हित में बड़ा कदम, 91 पीजी कॉलेज में 200 पाठ्यक्रमों के संचालन को मंज़ूरी
कार्य परिषद ने गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर जिले में स्थित विभिन्न सम्बद्ध महाविद्यालयों में कई पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 4:20 PM IST
गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (डीडीयू ) में कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित कार्य परिषद की बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
बैठक में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 91 महाविद्यालयों में लगभग 200 पाठ्यक्रमों को संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई.
कार्य परिषद द्वारा गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर जिले में स्थित विभिन्न सम्बद्ध महाविद्यालयों के कला, विज्ञान, विधि एवं वाणिज्य विभाग में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति दी गई है.
इसके अंतर्गत 45 महाविद्यालयों में 82 पाठ्यक्रमों के लिए स्थायी सम्बद्धता और 46 महाविद्यालयों में 115 पाठ्यक्रमों के लिए अस्थायी सम्बद्धता दी गई है.
इसके तहत महात्मा गांधी पीजी कॉलेज को बीबीए और एमकॉम, इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स को बीबीए और एमएससी, ज्ञानभारती लॉ कॉलेज को बीए-एलएलबी, एलएलबी, अखिल भाग्य महाविद्यालय को एमएससी बॉटनी व जूलॉजी, फूला देवी मेमोरियल लॉ कॉलेज को एलएलबी सहित दो दर्जन महाविद्यालयों को बीबीए, बीसीए और बी. कॉम, एमकॉम जैसे नवीन एवं रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों की संस्तुति प्रदान की गई है.
ये पाठ्यक्रम विशेष रूप से व्यावसायिक दक्षता, शोध अभिरुचि एवं उद्योगोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देंगे.
इस विषय पर कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि सम्बद्धता की प्रक्रिया विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है. विभिन्न पाठ्यक्रमों को दी गई सम्बद्धता न केवल उच्च शिक्षा के विस्तार में सहायक होगी, बल्कि क्षेत्रीय विद्यार्थियों को अपने ही जनपद में विविध विषयों के अध्ययन के अधिक अवसर प्रदान करेगी. इससे शिक्षा तक पहुंच सुदृढ़ होगी.
कार्य परिषद की बैठक में शिक्षक नियुक्तियों एवं प्रोन्नति को मंजूरी
प्रो. पूनम टंडन की अध्यक्षता में कार्य परिषद की एक और महत्वपूर्ण बैठक में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में नए शिक्षकों की नियुक्तियों और प्रोन्नति को स्वीकृति प्रदान की गई.
साथ ही बैठक में कुलपति चयन के लिए राजभवन की ओर से गठित की जाने वाली सर्च कमेटी के एक सदस्य के रूप में प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी प्रो. जी. डी. शर्मा के नाम को मंजूरी दी गई.
कार्य परिषद ने अंग्रेजी विभाग में आचार्य पद पर अजय चौबे, बायोटेक्नोलॉजी विभाग में डॉ. निर्मल प्रभाकर, वनस्पति विज्ञान विभाग में डॉ. शम्भू कुमार, आनंद कुमार के चयन को मंजूरी दी.
साथ ही होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में आशीष रंजन को सहायक आचार्य (कांट्रैक्चुअल) के रूप में नियुक्ति को स्वीकृति दी गई.
इसके अतिरिक्त, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के अंतर्गत विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के डॉ. रामवंत गुप्ता, अंग्रेजी विभाग के डॉ. आमोद रॉय को सहयुक्त आचार्य से आचार्य पद पर प्रोन्नति दिए जाने को स्वीकृति प्रदान की गई.
कार्य परिषद ने कुलपति चयन के लिए राजभवन की ओर से गठित की जाने वाली सर्च कमेटी के एक सदस्य के रूप में प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी एवं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के पूर्व अध्यक्ष प्रो. जी. डी. शर्मा के नाम को भी अनुमोदन प्रदान किया.
देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद एवं अनुभवी अकादमिक प्रशासक, लगभग 45 वर्षों के अपने शैक्षणिक करियर में उन्होंने असम विश्वविद्यालय, नागालैंड विश्वविद्यालय तथा विलासपुर विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में कुलपति, प्रति-कुलपति, अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. वर्तमान में वे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय के कुलपति के रूप में कार्यरत हैं.