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MCD ने 41 सफाई कर्मचारियों को दिए स्थायी नियुक्ति पत्र, 5,750 की वरिष्ठता सूची जारी

सफाई कर्मचारी दिल्ली की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके योगदान के बिना शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती.

सफाई कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम
सफाई कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 18, 2026 at 8:43 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों के हितों में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सिविक सेंटर स्थित निगम मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 41 सफाई कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति पत्र प्रदान किए. इसके साथ ही 5,750 दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची भी जारी की गई, जिससे भविष्य में चरणबद्ध तरीके से उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इसी अवसर पर 109 दिवंगत सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को करुणामूलक आधार पर नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए.

कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, महापौर प्रवेश वाही, उप महापौर, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य तथा दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी और उनके परिजन भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

सफाई कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम (ETV Bharat)

सफाई कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम

हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि सफाई कर्मचारी दिल्ली की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके योगदान के बिना शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि निगम का लक्ष्य है कि आने वाले समय में सभी पात्र दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए, ताकि उन्हें नौकरी की स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन मिल सके. उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में भी हजारों कर्मचारियों के नियमितीकरण और आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है.

सफाई कर्मचारी दिल्ली की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़

महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि यह कदम केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं बल्कि सफाई कर्मचारियों के परिश्रम और समर्पण के प्रति सम्मान का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और राज्य नेतृत्व के सहयोग से निगम लगातार कर्मचारियों के हित में निर्णय ले रहा है और आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी.

इस अवसर पर यह भी जानकारी दी गई कि अप्रैल 2025 से अब तक सैकड़ों आश्रितों को करुणामूलक आधार पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं. अधिकारियों ने बताया कि जारी की गई वरिष्ठता सूची के आधार पर आगे नियमितीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि यह पहल कर्मचारियों के जीवन में स्थिरता लाने के साथ-साथ उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में भी मददगार साबित होगी. कार्यक्रम को कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में देखा जा रहा है.

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