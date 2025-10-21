ETV Bharat / state

जन सुराज में बड़ी फूट, गयाजी में चुनाव प्रभारी समेत 10 हजार कार्यकर्ताओं का इस्तीफा!

चुनाव टिकट बंटवारे के साथ ही पार्टियों में फूट सामने आयी, सबसे ज्यादा दुखी कार्यकर्ताओं की संख्या गयाजी में जनसुराज पार्टी में दिख रही है.

चुनाव टिकट बंटवारे के साथ जन सुराज में बड़ी फूट
चुनाव टिकट बंटवारे के साथ जन सुराज में बड़ी फूट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 21, 2025 at 2:38 PM IST

गयाजी: बिहार में बदलाव के नारे के साथ राजनीति में एंट्री करने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी में इन दिनों अंदर ही अंदर बगावत नजर आने लगी है. इसी का ताजा परिणाम गयाजी में देखने को मिल रहा है जहां पार्टी में बड़ी फूट की खबर है. यहां 10 हजार कार्यकर्ताओं के साथ 50 से अधिक नेताओं का इस्तीफा देने का दावा किया जा रहा है. दरअसल ये सारी नाराजगी टिकट बंटवारे से दिखनी शुरू हो गई . गयाजी में जन सुराज में जहां पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं मे बड़ी टूट की बात कही जा रही है.

चुनाव और जिला संगठन प्रभारी मे भारी असंतोष : जनसुराज में चुनाव प्रभारी और जिला संगठन प्रभारी समेत कई बड़े लीडर अपने 10000 से अधिक कार्यकर्ता ,समर्थकों के साथ इस्तीफा दे रहे हैं, ये सभी नेता ना सिर्फ इस्तीफा दिया है बल्कि दूसरे प्रत्याशियों के समर्थन पर विचार भी कर रहे हैं , लेकिन किस प्रत्याशी का समर्थन करेंगे इस का फैसला 24 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक कर के लेंगे, पार्टी से नाराज नेताओं का दावा है कि 10 हजार से अधिक कार्यकर्ता एक साथ इस्तीफा दे रहे हैं. ये सभी वो कार्यकर्ता हैं जिन्हें इन नेताओं के द्वारा पिछले एक वर्षों में सक्रिय सदस्य बनाया गया था , उनकी नाराजगी टिकट बंटवारे को लेकर है, खास कर भाजपा और जदयू के नेताओं को जिले में टिकट देने से ये नाराज हैं

चुनाव प्रभारी से लेकर जिला संगठन प्रभारी तक का इस्तीफा : बिहार चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद जन सुराज के नेताओं में नाराजगी है,नेताओं ने आरोप लगाया है कि जन सुराज पार्टी भाजपा के इशारे पर चलने वाली है, भाजपा और जदयू के जिन नेताओं को टिकट मिली है उन्हें भाजपा से टिकट देने के लिए नाम दिया गया है. संजय सिंह जिला चुनाव प्रभारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन सुराज पर आरोप लगाते हुए कहा पार्टी में चुनावी प्रक्रिया के संबंध में हम लोगों से एक भी मशवरा नहीं लिया गया , यहां गया जिले में 10 विधानसभा में सिर्फ दो विधानसभा के प्रत्याशी को छोड़ कर सभी 8 विधानसभा में कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दी गई है,.

जनसुराज में चुनाव प्रभारी और जिला संगठन प्रभारी देंगे इस्तीफा ! (ETV Bharat)

भाजपा और दूसरे दलों के नेताओं को मिली टिकट : जन सुराज के जिला अभियान समिति संयोजक जावेद अहमद खान ने कहा कि सभी पदाधिकारियों का संयुक्त रूप से निर्णय है कि वो अपने सभी लोगों के साथ इस्तीफा दे दें, लेकिन गयाजी टाउन से धीरेन्द्र अग्रवाल और गुरुआ से जदयू के पूर्व एम एल सी संजीव श्याम सिंह आदि ऐसे हैं जो पैराशूट से उतरे हैं, एक दिन भी उनकी पार्टी के लिए कोई सेवा नहीं की.

जनसुराज पार्टी के चुनाव और जिला संगठन प्रभारी मे भारी असंतोष
जनसुराज पार्टी के चुनाव और जिला संगठन प्रभारी मे भारी असंतोष (ETV Bharat)

पार्टी के लिए काम करने वालों का नहीं रखा ध्यान : गुरुआ और शेरघाटी से रामाधार सिंह ने हजारों लोगों को सदस्य बनाया , उनका लाखों रुपए खर्च कराया और अंतिम समय बिना जिला कमेटी से बात किए उनकी टिकट काट दी गई, इन नेताओं को कैसे टिकट दी गई ?, ये सभी को समझ में आ रहा है , हम लोगों ने विचार कर लिया है कि पार्टी के सभी प्रत्याशियों को हराया जाएगा और दूसरे प्रत्याशी का एक साथ हो कर समर्थन किया जाएगा.

भाजपा और दूसरे दलों के नेताओं को टिकट देने का आरोप
भाजपा और दूसरे दलों के नेताओं को टिकट देने का आरोप (ETV Bharat)
प्रशांत पर कार्यकर्ताओं से बदसलूकी का आरोप : जन सुराज के पूर्व जिला अध्यक्ष रिजवान खान ने कहा कि टिकट किस को दिया जाए इसका अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व का ही होता है लेकिन उस से पहले जो कमेटी प्रत्याशियों के चयन के लिए बनाई जाती है उस से सलाह मशवरा किया जाता है लेकिन यहां ऐस कुछ नहीं हुआ है, प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया है वह अक्सर ऐसा कार्य करते हैं हम लोग उनके इस कार्य से भी नाराज है,
प्रशांत पर कार्यकर्ताओं से बदसलूकी का आरोप
प्रशांत पर कार्यकर्ताओं से बदसलूकी का आरोप (ETV Bharat)
40 सीट पर मुसलमानों को टिकट देने के वादे से मुकरे : रिजवान खान ने कहा कि प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए कई वादे किए थे, जिसमें एक वादा यह भी था की जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी के तहत मुस्लिम समाज के 40 लोगों को प्रत्याशी बनाया जाएगा , लेकिन टिकट देने में अन्य पार्टियों की तरह ही प्रशांत किशोर भी झूठे साबित हुए हैं प्रशांत किशोर की पार्टी ने 31 मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किए हैं , वो भी उन सीटों पर भी मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किया है जहां दूसरी पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किया है
40 सीट पर मुसलमानों को टिकट देने के वादे से मुकरे
40 सीट पर मुसलमानों को टिकट देने के वादे से मुकरे (ETV Bharat)
पहले मेहनत कराई फिर ठग लिया : रामाधार सिंह और शहर यार ने कहा कि प्रशांत किशोर ने छूट बोल कर नेताओं और कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल किया है, दुख इस बात का नहीं है कि टिकट नहीं मिली है, दुख तो इस बात का है जिनको टिकट दी गई है वो दूसरी पार्टी से अभी दो दिन पहले आए हैं, प्रशांत किशोर की असली हैसियत अब चुनाव में पता चलेगी.

