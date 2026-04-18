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प्रजनन चक्र में बड़ा बदलाव: घना में सारस ने गर्मी में दिया बच्चों को जन्म

भरतपुर: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना) से एक हैरान करने वाली और वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है. उद्यान के ई-ब्लॉक क्षेत्र में पहली बार सारस पक्षी ने गर्मी के मौसम में दो बच्चों को जन्म दिया है. आमतौर पर मानसून में प्रजनन करने वाले इस पक्षी का मौसम से हटकर ऐसा व्यवहार न सिर्फ दुर्लभ है, बल्कि बदलते पर्यावरण और जलवायु संकेतों की ओर भी इशारा करता है.

घना के ई-ब्लॉक में देखी गई यह घटना वन विभाग और पक्षी विशेषज्ञों के लिए चर्चा का विषय बन गई है. सामान्यतः सारस पक्षी मानसून के दौरान घोंसला बनाकर अंडे देता है और उसी समय अंडों से बच्चे बाहर आते हैं. लेकिन इस बार गर्मी के मौसम में ही दो बच्चों का जन्म होना एक असामान्य और पहली बार दर्ज किया गया मामला है. उद्यान के डीएफओ चेतन कुमार ने बताया कि अब तक ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि सारस के अंडों से गर्मी में बच्चे निकले हों. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह नई घटना है, जो पक्षियों के व्यवहार में संभावित बदलाव की ओर संकेत करती है.