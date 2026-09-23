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यूपी विधान परिषद में बड़ा उलटफेर: लाल बिहारी यादव का इस्तीफा, मोहम्मद जासमीन अंसारी बने नए नेता प्रतिपक्ष

यूपी विधान परिषद के नए नेता प्रतिपक्ष कौन? ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है.समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद में मौजूदा नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है. उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी दी और उनके स्थान पर किसी अन्य सदस्य को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का अनुरोध किया.

यूपी विधान परिषद में बड़ा उलटफेर (Photo Credit: ETV Bharat)



इस्तीफे की वजह: लाल बिहारी यादव ने अपने आधिकारिक लेटर पैड पर लिखे पत्र में कहा है कि उनके शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग की ओर से कर दी गई है. उन्होंने पत्र में लिखा कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है. चुनाव में व्यस्तता को देखते हुए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश के पद से त्यागपत्र देने का निर्णय लिया है. लाल बिहारी यादव ने पार्टी अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि उनके स्थान पर विधान परिषद के किसी अन्य सदस्य को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने की कृपा की जाए.

