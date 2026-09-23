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यूपी विधान परिषद में बड़ा उलटफेर: लाल बिहारी यादव का इस्तीफा, मोहम्मद जासमीन अंसारी बने नए नेता प्रतिपक्ष

लाल बिहारी के इस्तीफे के बाद सपा का नया ऐलान

यूपी विधान परिषद के नए नेता प्रतिपक्ष कौन?
यूपी विधान परिषद के नए नेता प्रतिपक्ष कौन? (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 7:33 PM IST

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Updated : September 23, 2026 at 8:32 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है.समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद में मौजूदा नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है. उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी दी और उनके स्थान पर किसी अन्य सदस्य को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का अनुरोध किया.

यूपी विधान परिषद में बड़ा उलटफेर
यूपी विधान परिषद में बड़ा उलटफेर (Photo Credit: ETV Bharat)



इस्तीफे की वजह: लाल बिहारी यादव ने अपने आधिकारिक लेटर पैड पर लिखे पत्र में कहा है कि उनके शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग की ओर से कर दी गई है. उन्होंने पत्र में लिखा कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है. चुनाव में व्यस्तता को देखते हुए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश के पद से त्यागपत्र देने का निर्णय लिया है. लाल बिहारी यादव ने पार्टी अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि उनके स्थान पर विधान परिषद के किसी अन्य सदस्य को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने की कृपा की जाए.

लाल बिहारी के इस्तीफे के बाद सपा का नया ऐलान
लाल बिहारी के इस्तीफे के बाद सपा का नया ऐलान (Photo Credit: ETV Bharat)

किसको मिली जिम्मेदारी: इसी बीच समाजवादी पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से नए नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर ऐलान कर दिया है. पार्टी ने अखिलेश यादव, लाल बिहारी यादव और मोहम्मद जासमीन अंसारी की तस्वीर साझा करते हुए मोहम्मद जासमीन अंसारी को बधाई दी है. पार्टी की सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य मोहम्मद जासमीन अंसारी उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होंगे.

जासमीर अंसारी बने नए नेता प्रतिपक्ष
मोहम्मद जासमीन अंसारी बने नए नेता प्रतिपक्ष (Photo Credit: ETV Bharat)



सपा अध्यक्ष की सहमति: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से अधिकारी के लेटर पैड पर कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के नेता विरोधी दल विधान परिषद उत्तर प्रदेश लाल बिहारी यादव के स्थान पर समाजवादी पार्टी के मोहम्मद जासमीन अंसारी सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश को नेता विरोधी दल विधान परिषद के पद पर नामित करने की कार्रवाई को मंजूरी दी जाए.

लाल बिहारी यादव का इस्तीफा
लाल बिहारी यादव का इस्तीफा (Photo Credit: ETV Bharat)




लाल बिहारी यादव का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव सामने है. पार्टी ने उन्हें इस चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है. अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मोहम्मद जासमीन अंसारी की भूमिका पर सभी की नजरें रहेंगी.

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Last Updated : September 23, 2026 at 8:32 PM IST

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