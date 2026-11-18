मेजर शैतान सिंह भाटी बलिदान दिवस: कुछ सैनिकों के साथ हजारों चीनी सैनिकों से किया था मुकाबला
रेजांग ला क्षेत्र में भारत-चीन युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह ने असाधारण वीरता का परिचय दिया था.
Published : November 18, 2026 at 1:31 PM IST
जोधपुर : भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए 1962 के भारत-चीन युद्ध में सर्वोच्च वीरता का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले व मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित मारवाड़ व जोधपुर जिले के वीर सपूत मेजर शैतान सिंह भाटी के 64वें बलिदान दिवस पर बुधवार को पावटा चौराहे स्थित परमवीर सर्किल प्रतिमा स्थल पर उनको सेना और आमजन द्वारा श्रद्धांजलि दी गई. उनकी मूर्ति पर पुष्प चक्र अर्पित किए गए. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल जयदेव सिंह राठौड़ ने बताया कि इस श्रद्धांजलि समारोह में भारतीय सेना के अधिकारीगण, पूर्व सैनिक, वीर नारियां, शहीदों के परिवार, युवा, चौपासनी शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि, विद्यार्थी, विभिन्न सामाजिक एवं सैनिक संगठन तथा शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए.
परमवीर मेजर शैतान सिंह की शौर्य गाथा : 18 नवम्बर, 1962 को लद्दाख के दुर्गम रेजांग ला क्षेत्र में भारत-चीन युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह ने 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी-कंपनी का नेतृत्व करते हुए असाधारण वीरता का परिचय दिया था. पूर्व सैनिक सेवा परिषद के संरक्षक एयर मार्शल जगदीश चौधरी ने बताया कि 17 हजार की फिट पर माइनस 30 डिग्री में हजारों चीनी सैनिकों से मुकाबला किया था. हमारे पास सवा सौ सैनिक थे. मेजर के नेतृत्व में अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारतीय सीमा की रक्षा की थी. चौधरी ने बताया कि भारतीय सेना में किसी व्यक्ति की पहचान जाति से नहीं होती है. उनके नेतृत्व से होती है. मेजर भाटी ने इसको बखूबी निभाया और जोधपुर को सम्मान दिलाया था.
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बानासर जन्मभूमि, चौपासनी विद्यालय में की शिक्षा : जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय की जानकारी के अनुसार मेजर शैतान सिंह का जीवन जोधपुर की ऐतिहासिक, शैक्षणिक एवं सैन्य विरासत का गौरवशाली संगम है. उनका जन्म 1 दिसम्बर, 1924 को जोधपुर रियासत के बानासर गांव (अब शैतान सिंह नगर) में हुआ था. उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर हेम सिंह भाटी स्वयं एक प्रतिष्ठित सैन्य अधिकारी थे तथा उनकी माता जवाहर कंवर ने उन्हें अनुशासन, संस्कार और कर्तव्यनिष्ठा से परिपूर्ण पारिवारिक वातावरण प्रदान किया. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जोधपुर के चौपासनी विद्यालय से की थी. उनकी सैन्य यात्रा भी जोधपुर में वर्ष 1949 में जोधपुर स्टेट फोर्सेज में अधिकारी के रूप की थी. बाद में वे भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में पहुंचे और 13 कुमाऊं की सी-कंपनी के कमांडर के रूप में रेजांग ला में इतिहास रचा.