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मेजर शैतान सिंह भाटी बलिदान दिवस: कुछ सैनिकों के साथ हजारों चीनी सैनिकों से किया था मुकाबला

मेजर शैतान सिंह की मूर्ति पर पुष्प चक्र किए अर्पित ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए 1962 के भारत-चीन युद्ध में सर्वोच्च वीरता का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले व मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित मारवाड़ व जोधपुर जिले के वीर सपूत मेजर शैतान सिंह भाटी के 64वें बलिदान दिवस पर बुधवार को पावटा चौराहे स्थित परमवीर सर्किल प्रतिमा स्थल पर उनको सेना और आमजन द्वारा श्रद्धांजलि दी गई. उनकी मूर्ति पर पुष्प चक्र अर्पित किए गए. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल जयदेव सिंह राठौड़ ने बताया कि इस श्रद्धांजलि समारोह में भारतीय सेना के अधिकारीगण, पूर्व सैनिक, वीर नारियां, शहीदों के परिवार, युवा, चौपासनी शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि, विद्यार्थी, विभिन्न सामाजिक एवं सैनिक संगठन तथा शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए.