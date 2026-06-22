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बिजली कंपनियों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की CAG ऑडिट के खिलाफ याचिका

दिल्ली में बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) की ऑडिट कराए जाने के विरोध में डाली गई याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज

बिजली कंपनियों के बही-खातों की जांच का रास्ता पूरी तरह साफ
बिजली कंपनियों के बही-खातों की जांच का रास्ता पूरी तरह साफ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 22, 2026 at 1:48 PM IST

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Updated : June 22, 2026 at 2:37 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को एक बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें कंपनियों ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा ऑडिट कराए जाने का विरोध किया था. कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब दिल्ली की बिजली कंपनियों के बही-खातों की जांच का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.

'नेक्सस' का हुआ पर्दाफाश: आशीष सूद: दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने हाई कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया है. उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिजली कंपनियों द्वारा ऑडिट का विरोध करना उनकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है. सूद ने कहा, "बिजली कंपनियों द्वारा सीएजी ऑडिट के विरोध में दायर याचिका को आज हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान बिजली कंपनियों के रुख ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार, अरविंद केजरीवाल और निजी बिजली कंपनियों के बीच चल रहे 'नेक्सस' (मिलीभगत) की सच्चाई को दिल्ली की जनता के सामने उजागर कर दिया है."

डिस्कॉम की ऑडिट कराए जाने के विरोध में डाली गई याचिका खारिज
डिस्कॉम की ऑडिट कराए जाने के विरोध में डाली गई याचिका खारिज (ETV Bharat)
सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति की जीत: ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने आगे कहा कि यह जीत दिल्ली सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति और जनता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का परिणाम है. उन्होंने कहा, "दिल्ली सरकार ने पूरे दृढ़ संकल्प के साथ हाई कोर्ट में दिल्ली की जनता के हितों का पक्ष रखा. परिणामस्वरूप, माननीय अदालत ने न केवल कंपनियों की आपत्तियों को खारिज किया, बल्कि उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई."अब ऑडिट की प्रक्रिया होगी शुरू: हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब सीएजी ऑडिट की सुनवाई और उसे आगे बढ़ाने का अधिकार उपराज्यपाल के पास होगा. सरकार को उम्मीद है कि इस ऑडिट से बिजली कंपनियों के खर्चों और राजस्व का सही आकलन हो सकेगा, जिससे बिजली दरों को लेकर चल रही अनिश्चितता समाप्त होगी.

अतिरिक्त बोझ के निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना लक्ष्य: आशीष सूद ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार का मुख्य लक्ष्य जनता को राहत पहुंचाना है. उन्होंने कहा, "दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल और निजी कंपनियों की मिलीभगत को उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध है. हमारी प्राथमिकता दिल्ली की जनता को बिना किसी अतिरिक्त बोझ के निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना है. हम अंतिम क्षण तक यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ेंगे कि दिल्ली की जनता पर बिजली दरों में वृद्धि के रूप में एक रुपये का भी अतिरिक्त बोझ न पड़े."
जानिए क्या है मामला?
पिछले काफी समय से दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों के खातों की ऑडिट सीएजी से कराने की मांग कर रही थी, जबकि बिजली कंपनियों का तर्क था कि वे निजी संस्थाएं हैं और सीएजी उनके ऑडिट का क्षेत्राधिकार नहीं रखती. कंपनियों ने इस ऑडिट को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

सार्वजनिक सेवाओं के संचालन में पारदर्शिता सर्वोपरि: कोर्ट के आज के आदेश के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि जनता के पैसे से जुड़ी सार्वजनिक सेवाओं के संचालन में पारदर्शिता सर्वोपरि है और बिजली कंपनियां ऑडिट से इनकार नहीं कर सकतीं.इस निर्णय को दिल्ली की राजनीति में एक बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है, जहां बिजली की दरें हमेशा से चुनावी और प्रशासनिक विमर्श का प्रमुख केंद्र रही हैं.

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Last Updated : June 22, 2026 at 2:37 PM IST

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