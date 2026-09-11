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मऊ में बीएसपी को झटका, आकाश आनंद के समर्थन में धर्म सिंह गौतम ने छोड़ी पार्टी

बीएसपी लीडर धर्म सिंह गौतम ने छोड़ी पार्टी. ( ईटीवी भारत )

मऊ : बहुजन समाज पार्टी को मऊ जिले में उस समय झटका लगा, जब मुहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे डॉ. धर्म सिंह गौतम ने बसपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी. उन्होंने अपने निर्णय के पीछे पार्टी नेतृत्व द्वारा आकाश आनंद को लेकर अपनाए गए रुख को प्रमुख वज़ह बताया. आकाश आनंद को लेकर फैसलों पर जताई नाराज़गी डॉ. गौतम का कहना है कि आकाश आनंद को संगठन की जिम्मेदारी देकर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलना चाहिए था. उनके मुताबिक, प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार दौरे कर संगठन को मजबूत करने में युवा नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था. 'युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का समय' पूर्व बसपा प्रत्याशी ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में पार्टी को मज़बूत और सक्रिय करने के लिए युवा नेतृत्व की आवश्यकता है. ऐसे दौर में आकाश आनंद को बार-बार जिम्मेदारियों से हटाया जाना और फिर पार्टी से बाहर किए जाने जैसे फैसलों ने उन्हें निराश किया है. बार-बार कार्रवाई से आहत होने का दावा