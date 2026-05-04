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अलवर सेंट्रल जेल की सुरक्षा में फिर बड़ी चूक; परिसर के अंदर मिले 7 मोबाइल, पोटलीनुमा पैकेट में डिब्बे की जांच में खुलासा

केंद्रीय कारागृह में सुरक्षा में चूक के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं. पूर्व में भी कई बार जेल में मोबाइल मिल चुके हैं.

Security fail at Alwar Central Jail
अलवर सेंट्रल जेल (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 1:39 PM IST

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अलवर: केंद्रीय कारागृह अलवर में एक बार फिर सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है. जेल परिसर के अंदर स्टाफ टॉयलेट के पास एक पोटलीनुमा पैकेट में डब्बे के अंदर 7 मोबाइल मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. इस घटना की सूचना जेल प्रहरियों ने उच्च अधिकारियों को दी. इसके बाद घटना के संबंध में शहर कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया. जेल में मिले मोबाइल के प्रकरण की जांच कोतवाली थाने के एएसआई अशोक कुमार द्वारा की जा रही है.

कोतवाली थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि जेल प्रशासन ने थाने में प्रकरण दर्ज कराया है कि रात के समय जेल परिसर में कुछ गिरने की आवाज आई. इस पर मौके पर मौजूद प्रहरियों ने साथी प्रहरियों को सूचना दी और सघन तलाशी अभियान चलाया. स्टाफ टॉयलेट के पास एक जुर्राब में एक छोटी साइज की बोतल बरामद हुई. उन्होंने बताया कि इसकी सूचना तुरंत मौके पर तैनात उच्च अधिकारियों को दी गई. उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और वीडियोग्राफी करते हुए पोटलीनुमा पैकेट को खोलकर देखा गया, तो पैकेट में 7 मोबाइल और डाटा केबल मिले.

पढ़ें: सेंट्रल जेल की सुरक्षा में फिर सेंध, बिजली की कोठरी में मिला Wi-Fi डोंगल

थानाधिकारी सैनी ने बताया कि जेल में इस तरह निषिद्ध सामग्री का पाया जाना अपराध की श्रेणी में आता है. इसके बाद जेल प्रशासन ने बरामद निषिद्ध सामग्री को सफेद कपड़े की थैली में बंद कर थाने में सुपुर्द किया. उन्होंने बताया कि प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है, जिसकी जांच थाने के एएसआई अशोक कुमार द्वारा की जा रही है.

पूर्व में भी मिल चुके हैं मोबाइल: अलवर केंद्रीय कारागृह में सुरक्षा में चूक के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं. पूर्व में भी कई बार जेल परिसर में मोबाइल मिल चुके हैं. वहीं, प्रदेश में जेल परिसर से धमकी भरे कॉल मिलने के बाद अलवर में भी केंद्रीय कारागृह में सघन तलाशी अभियान चलाए जा चुके हैं.

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