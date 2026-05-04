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अलवर सेंट्रल जेल की सुरक्षा में फिर बड़ी चूक; परिसर के अंदर मिले 7 मोबाइल, पोटलीनुमा पैकेट में डिब्बे की जांच में खुलासा

अलवर: केंद्रीय कारागृह अलवर में एक बार फिर सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है. जेल परिसर के अंदर स्टाफ टॉयलेट के पास एक पोटलीनुमा पैकेट में डब्बे के अंदर 7 मोबाइल मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. इस घटना की सूचना जेल प्रहरियों ने उच्च अधिकारियों को दी. इसके बाद घटना के संबंध में शहर कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया. जेल में मिले मोबाइल के प्रकरण की जांच कोतवाली थाने के एएसआई अशोक कुमार द्वारा की जा रही है.

कोतवाली थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि जेल प्रशासन ने थाने में प्रकरण दर्ज कराया है कि रात के समय जेल परिसर में कुछ गिरने की आवाज आई. इस पर मौके पर मौजूद प्रहरियों ने साथी प्रहरियों को सूचना दी और सघन तलाशी अभियान चलाया. स्टाफ टॉयलेट के पास एक जुर्राब में एक छोटी साइज की बोतल बरामद हुई. उन्होंने बताया कि इसकी सूचना तुरंत मौके पर तैनात उच्च अधिकारियों को दी गई. उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और वीडियोग्राफी करते हुए पोटलीनुमा पैकेट को खोलकर देखा गया, तो पैकेट में 7 मोबाइल और डाटा केबल मिले.

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