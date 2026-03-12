ETV Bharat / state

झारखंड-बिहार सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ शुरू हुआ बड़ा सर्च अभियान, जगुआर और जिला बल की टीम हैं शामिल

नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन ( Etv Bharat )

रिपोर्ट- नीरज कुमार

पलामूः झारखंड के पलामू एवं बिहार के गयाजी और औरंगाबाद सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा सर्च अभियान शुरू किया गया है. इस अभियान में झारखंड जगुआर, आईआरबी (Indian Reserve Battalion), जैप (Jharkhand Armed Police) जिला बल जवानों को तैनात किया गया है. पलामू के नौडीहा बाजार हरिहरगंज पिपरा के इलाके में एक साथ सर्च अभियान शुरू किया गया है एवं प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और टीएसपीसी को टारगेट किया गया है.

पलामू के इलाके में अब केवल चंद नक्सली सक्रिय हैं

दरअसल केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पूरे देश को नक्सली मुक्त कर देने की घोषणा की है. पलामू के इलाके में 4 से 5 नक्सली सक्रिय हैं जिनमें से तीन इनामी हैं. पुलिस ने 15 लाख के इनामी नितेश यादव, 10 लाख के इनामी संजय गोदराम, 10 लाख के इनामी मनोहर गंझू और 10 लाख के टीएसपीसी (तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी) के कमांडर शशिकांत गंझू को टारगेट किया है.

जंगल एवं पहाड़ी इलाकों को टारगेट किया गया