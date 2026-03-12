झारखंड-बिहार सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ शुरू हुआ बड़ा सर्च अभियान, जगुआर और जिला बल की टीम हैं शामिल

झारखंड-बिहार सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ शुरू हुआ बड़ा सर्च अभियान, जगुआर और जिला बल की टीम हैं शामिल
पलामू और बिहार के सीमावर्ती जिलों में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान शुरू किया गया है. भाकपा माओवादी और टीएसपीसी को टारगेट किया गया है.
Published : March 12, 2026 at 1:25 PM IST
रिपोर्ट- नीरज कुमार
पलामूः झारखंड के पलामू एवं बिहार के गयाजी और औरंगाबाद सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा सर्च अभियान शुरू किया गया है. इस अभियान में झारखंड जगुआर, आईआरबी (Indian Reserve Battalion), जैप (Jharkhand Armed Police) जिला बल जवानों को तैनात किया गया है. पलामू के नौडीहा बाजार हरिहरगंज पिपरा के इलाके में एक साथ सर्च अभियान शुरू किया गया है एवं प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और टीएसपीसी को टारगेट किया गया है.
पलामू के इलाके में अब केवल चंद नक्सली सक्रिय हैं
दरअसल केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पूरे देश को नक्सली मुक्त कर देने की घोषणा की है. पलामू के इलाके में 4 से 5 नक्सली सक्रिय हैं जिनमें से तीन इनामी हैं. पुलिस ने 15 लाख के इनामी नितेश यादव, 10 लाख के इनामी संजय गोदराम, 10 लाख के इनामी मनोहर गंझू और 10 लाख के टीएसपीसी (तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी) के कमांडर शशिकांत गंझू को टारगेट किया है.
जंगल एवं पहाड़ी इलाकों को टारगेट किया गया
झारखंड और बिहार बॉर्डर एरिया में पिछले कुछ दिनों में अब तक का यह सबसे बड़ा सर्च अभियान है. सर्च अभियान के दौरान झारखंड बिहार सीमा पर मौजूद जंगल एवं पहाड़ी इलाकों को टारगेट किया गया है और उनकी तलाशी ली जा रही है.
नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान शुरू किया है, पुलिस लगातार नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील कर रही है. दरअसल पलामू के इलाके में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी एवं टीएसपीसी बेहद ही कमजोर हैं. इनकी गतिविधियां दो से तीन थाना क्षेत्र में सिमट कर रह गई है. रीष्मा रमेशन, पलामू एसपी.
