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यात्रियों को तोहफा : कोटा से गुजरने वाली 18 स्पेशल ट्रेनों की समय सीमा अगस्त-सितंबर तक बढ़ी, सफर होगा और आसान

कोटा: यात्रियों की डिमांड के आधार पर विशेष ट्रेनों का संचालन करने वाली कोटा रेल मंडल से गुजरने वाली 18 रेल गाड़ियों की समय सीमा में वृद्धि की गई है. अब इनमें से अधिकांश ट्रेनें अगस्त और सितंबर तक भी संचालित होंगी. यात्री इनके टिकट आईआरसीटीसी की वेबसाइट या पीआरएस काउंटर से बुक करवा सकते हैं.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि इन साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश जाने वाली रेलगाड़ियां शामिल हैं. इनसे कानपुर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, मुंबई, सूरत, रतलाम और अहमदाबाद तक की यात्रा की जा सकेगी.