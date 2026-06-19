पश्चिम यूपी में फर्जी रॉयल्टी पेपर और अवैध खनन का बड़ा घोटाला; PWD के बाबुओं समेत 23 पर केस
STF ने किया फर्जी रॉयल्टी रैकेट का भंडाफोड़, 5 आरोपी पकड़े भी गए
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 8:59 PM IST
लखनऊ: पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग और विकास प्राधिकरण के प्रोजेक्ट्स में अवैध खनन का बड़ा घोटाला सामने आया है. एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने फर्जी रॉयल्टी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में कुल 23 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें लोक निर्माण विभाग और विकास प्राधिकरण के 10 कर्मचारी और कई ठेकेदार शामिल हैं.
पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि सरकारी ठेकों में खनन के लिए जितनी मिट्टी की अनुमति थी, उससे कई गुना ज्यादा मिट्टी जमीन से खोदी गई. खनन विभाग में हुई शिकायत के बाद जब जांच की गई तो मामला सही पाया गया.इसके बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई.
एसटीएफ के एएसपी ब्रजेश सिंह के अनुसार, यह गैंग असली रॉयल्टी दस्तावेजों में हेरफेर कर फर्जी रॉयल्टी तैयार करता था. आरोपी फर्जी आईएसटीपी यानी इंटर स्टेट ट्रांजिट पास बनाकर करोड़ों की धोखाधड़ी कर रहे थे. गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वे राहुल उर्फ राजा और आशुतोष से खनन की असली रॉयल्टी हासिल करते थे. इसके बाद कंप्यूटर से वाहनों के नंबर बदलकर नए फर्जी कागज तैयार किए जाते थे.
इन फर्जी दस्तावेजों को नगर निगम, जल निगम, नमामि गंगे, लोक निर्माण विभाग, गाजियाबाद और मेरठ विकास प्राधिकरण समेत कई विभागों के ठेकेदारों को बेचा जाता था. यह खेल पिछले 10 साल से चल रहा था, जिससे सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ.
एसटीएफ ने बागपत के निवाड़ा गांव से नईम निवासी निवाड़ा, तालिब पुत्र फारूख, फिरोज पुत्र अहमद और मेरठ के सिवाल खास निवासी आरिफ पुत्र जाहिद को पकड़ा है. इसके अलावा बागपत पीडब्ल्यूडी का क्लर्क मंदीप भी हिरासत में लिया गया है.आरोपियों से एक लैपटॉप, वेन्यू कार, 8 मोबाइल और बैंक रिकॉर्ड बरामद किए गए हैं.
जांच में सामने आया कि 10 साल पहले ट्रक चलाने वाले और मजदूरी करने वाले तालिब और फिरोज अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए हैं. गांव में उनके आलीशान मकान और कई प्लॉट हैं.कभी साइकिल से चलने वाले आरोपी आज लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं.
मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए प्रदेश भर में कार्रवाई के आदेश दिए हैं. एसटीएफ का कहना है कि फर्जी रॉयल्टी का इस्तेमाल मेरठ, संभल, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद समेत कई जिलों में किया गया. मामले में पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के दर्जनभर अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका भी सामने आई है, जिनकी जांच चल रही है.
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह ने बताया कि फर्जी रॉयल्टी का मामला हो या अवैध खनन सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है. इस मामले में फर्जी रॉयल्टी लगाई गई और ज्यादा खनन किया गया यह भी एक तथ्य है. ऐसे सभी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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