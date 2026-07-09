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जौनपुर में कांशीराम आवास बनाने में बड़ा घोटाला, अब होगी रिकवरी, आवास परिषद के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60% हुआ

लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय में कांशीराम आवास बनाने की योजना के निर्माण में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ था. इस मामले में आवास विकास परिषद ने जौनपुर की कांशीराम आवास योजना की गुणवत्ता में अनेक कमियां पाई हैं. जांच के बाद तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों से रिकवरी करने का निर्णय लिया गया है. आवास विकास परिषद की बोर्ड मीटिंग में यह फैसला गुरुवार को लिया गया. इसके अलावा परिषद के कर्मचारियों को 60% महंगाई भत्ता देने का निर्णय हुआ. जॉइनिंग रेगुलेशंस के हिसाब से आवास विकास परिषद की आवासीय कॉलोनी में होटल निर्माण को हरी झंडी भी दी जा रही है.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के निदेशक मंडल की 276वीं बैठक गुरुवार को परिषद के प्रशासनिक भवन स्थित सभागार में सम्पन्न हुई. बैठक की अध्यक्षता शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अध्यक्ष/प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद ने की. बैठक में कर्मचारियों, पेंशनरों, अभियन्ताओं और कई विकास योजनाओं से जुड़े 7 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

बैठक में सबसे बड़ा फैसला परिषद कर्मियों और पेंशनरों के लिए लिया गया. परिषद ने अपने कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को 01 जनवरी 2026 से 60 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अनुमन्य करने का अनुमोदन प्रदान किया. इससे हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिये जा रहे स्थानीय भत्ते की धनराशि में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया. हालांकि बढ़ी हुई दर की घोषणा बाद में की जाएगी.

अभियन्ताओं के करियर से जुड़े दो प्रस्ताव भी पास हुए. परिषद ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अभियन्त्रण सेवा के नियम-1977 के अध्याय-3 के विनियम-5 के खंड-सी में संशोधन को मंजूरी दी. यह संशोधन अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़ा है. इसके साथ ही अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के लिए अनिवार्य 2 वर्ष की "नॉन फील्ड जॉब" की अवधि को शिथिल करने पर भी सहमति बनी.