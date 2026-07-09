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जौनपुर में कांशीराम आवास बनाने में बड़ा घोटाला, अब होगी रिकवरी, आवास परिषद के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60% हुआ

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के निदेशक मंडल की 276वीं बैठक में 7 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

276वीं बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले.
276वीं बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले. (Photo Credit; Media cell)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 10:03 PM IST

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लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय में कांशीराम आवास बनाने की योजना के निर्माण में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ था. इस मामले में आवास विकास परिषद ने जौनपुर की कांशीराम आवास योजना की गुणवत्ता में अनेक कमियां पाई हैं. जांच के बाद तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों से रिकवरी करने का निर्णय लिया गया है. आवास विकास परिषद की बोर्ड मीटिंग में यह फैसला गुरुवार को लिया गया. इसके अलावा परिषद के कर्मचारियों को 60% महंगाई भत्ता देने का निर्णय हुआ. जॉइनिंग रेगुलेशंस के हिसाब से आवास विकास परिषद की आवासीय कॉलोनी में होटल निर्माण को हरी झंडी भी दी जा रही है.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के निदेशक मंडल की 276वीं बैठक गुरुवार को परिषद के प्रशासनिक भवन स्थित सभागार में सम्पन्न हुई. बैठक की अध्यक्षता शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अध्यक्ष/प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद ने की. बैठक में कर्मचारियों, पेंशनरों, अभियन्ताओं और कई विकास योजनाओं से जुड़े 7 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

बैठक में सबसे बड़ा फैसला परिषद कर्मियों और पेंशनरों के लिए लिया गया. परिषद ने अपने कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को 01 जनवरी 2026 से 60 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अनुमन्य करने का अनुमोदन प्रदान किया. इससे हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिये जा रहे स्थानीय भत्ते की धनराशि में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया. हालांकि बढ़ी हुई दर की घोषणा बाद में की जाएगी.

अभियन्ताओं के करियर से जुड़े दो प्रस्ताव भी पास हुए. परिषद ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अभियन्त्रण सेवा के नियम-1977 के अध्याय-3 के विनियम-5 के खंड-सी में संशोधन को मंजूरी दी. यह संशोधन अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़ा है. इसके साथ ही अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के लिए अनिवार्य 2 वर्ष की "नॉन फील्ड जॉब" की अवधि को शिथिल करने पर भी सहमति बनी.

बैठक में वित्तीय अनियमितताओं पर भी सख्त रुख अपनाया गया. जनपद जौनपुर के विधानसभा क्षेत्र मड़ियाहूं के ग्राम कादीपुर में अधूरी पड़ी कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के तृतीय चरण के मामले में गठित जांच समिति की आख्या पर विचार किया गया. परिषद ने तय किया कि यदि सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सिविल सर्विसेज रेगुलेशन्स के अनुच्छेद-351-ए के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही संभव न हो, तो प्रकरण में हुई वित्तीय हानि की वसूली सिविल लायबिलिटी के रूप में की जाएगी.

अयोध्या विकास से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लगी. भूमि विकास, गृहस्थान एवं बाजार योजना तथा बाजार पूरक योजना, अयोध्या में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ में विचाराधीन पीआईएल संख्या-637/2025 में 22 मई 2026 को पारित आदेश के क्रम में योजना में कॉमन यूटिलिटीज सम्बन्धी कार्य कराए जाने की अनुमति दी गई.

इसके अलावा परिषद की योजना ले-आउट में सृजित सम्पत्तियों पर जोनिंग रेगुलेशन 2025 के अनुसार पर्यटन इकाई हेतु होटल उपयोजन की प्रक्रिया निर्धारण के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया. इससे परिषदीय भूमि पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

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