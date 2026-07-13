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सुन्नी-शिया वक्फ बोर्ड में राम मंदिर चढ़ावे से बड़ा घोटाला! मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने CM योगी को भेजा पत्र, सपा पर कही ये बात

आरोप-समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान वक्फ की जमीनों और संपत्तियों की खरीद-फरोख्त में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सीएम योगी को लिखा पत्र.
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सीएम योगी को लिखा पत्र. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 8:10 PM IST

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बरेली: ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है. उन्होंने दावा किया कि यदि निष्पक्ष और सही दिशा में जांच कराई गई तो राम मंदिर चढ़ावा मामले से भी बड़ा घोटाला सामने आ सकता है.

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सीएम योगी को लिखा पत्र. (Video Credit; ETV Bharat)

सोमवार को मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित पत्र भेजने के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. इस दौरान शहर के कई उलेमा भी मौजूद रहे और उन्होंने वक्फ संपत्तियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग का समर्थन किया.

13 जुलाई 2026 को लिखे गए पत्र में मौलाना रजवी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान वक्फ की जमीनों और संपत्तियों की खरीद-फरोख्त में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं. उन्होंने कहा कि उस समय सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने कथित रूप से वक्फ संपत्तियों का मनमाने ढंग से निस्तारण किया. पत्र में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि उस दौरान वक्फ बोर्ड में नियुक्त पदाधिकारियों के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुईं.

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सीएम योगी को लिखा पत्र.
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सीएम योगी को लिखा पत्र. (Photo Credit; ETV Bharat)

मौलाना रजवी ने कहा कि वक्फ की संपत्तियां गरीबों, यतीमों, बेसहारा लोगों तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण के लिए होती हैं, लेकिन कथित तौर पर उनका उपयोग मूल उद्देश्य के अनुरूप नहीं किया गया. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी से मांग की कि सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड द्वारा बेची गई जमीनों और संपत्तियों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. उनका दावा है कि यदि जांच सही दिशा में हुई तो राम मंदिर चढ़ावा मामले से भी बड़ा कथित घोटाला उजागर हो सकता है.

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