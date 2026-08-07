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संभल: डाकघर में 1.40 करोड़ रुपये के गबन का भंडाफोड़, आरोपी असिस्टेंट पोस्ट मास्टर गिरफ्तार

डाकघर में 1.40 करोड़ रुपये के गबन का भंडाफोड़ ( Photo Credit; ETV Bharat )