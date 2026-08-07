संभल: डाकघर में 1.40 करोड़ रुपये के गबन का भंडाफोड़, आरोपी असिस्टेंट पोस्ट मास्टर गिरफ्तार
पुलिस का कहना है कि आरोपी लोगों की कमाई का पैसा ऑनलाइन सट्टेबाजी में उड़ाता था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 7:03 PM IST
संभल: जनपद में बहजोई थाना क्षेत्र के डाकघर में हुए घोटाले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी सहायक पोस्ट मास्टर को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर लोगों के सेविंग अकाउंट, एफडी और अन्य बचत खातों पैसों की हेराफेरी करने का आरोप है. पुलिस का कहना है कि आरोपी लोगों की कमाई का पैसा ऑनलाइन सट्टेबाजी में उड़ाता था. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.
एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि पुलिस ने सहायक पोस्ट मास्टर दीपक कुमार को गिरफ्तार किया है. आरोपी दीपक कुमार ने बहजोई, चंदौसी और संभल के डाकघरों में अपनी तैनाती के दौरान बड़ी संख्या में खाताधारकों के सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) और अन्य बचत योजनाओं में जमा राशि में हेराफेरी कर करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक का गबन किया है.
पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी खाताधारकों के खातों से अवैध तरीके से रकम निकालकर उसे ऑनलाइन सट्टेबाजी में लगाता था. लंबे समय तक लोगों को इस गड़बड़ी की जानकारी नहीं हो सकी, लेकिन जब खातों में जमा राशि का मिलान किया तो मामला सामने आया. इसके बाद पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई. बहजोई डाकघर में खातों से रकम गायब होने के मामले में अब तक सात पीड़ितों ने एफआईआर दर्ज कराई है. शिकायतों के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें आरोपी की भूमिका सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.
एसपी ने कहा कि अब इसकी भी जांच की जा रही है कि इस गबन में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं. इसके् साथ ही घोटाले की राशि समेत अन्य खाताधारकों के रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है. फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
ये भी पढ़ें- यूपी की कांवड़ यात्रा के अनोखे रंग: मेरठ में कांवड़िया ने दिया बच्चे को जन्म, दादा को कांवड़ में बैठाकर निकले दो पोते