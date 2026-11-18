हिस्ट्रीशीट खोलने से पहले व्यक्ति का पक्ष सुनना जरूरी: हाईकोर्ट
नागरिक को हिस्ट्रीशीट खोलने से पहले आपत्ति दर्ज कराने का अवसर देना जरूरी, राज्य सरकार को हर साल समीक्षा करने का निर्देश
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 8:43 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी नागरिक की हिस्ट्रीशीट खोलने से पहले उसे अपना पक्ष रखने और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाना चाहिए. पुलिस अधिकारी बिना ठोस आधार और कारण दर्ज किए किसी व्यक्ति की हिस्ट्रीशीट नहीं खोल सकते. कोर्ट ने कहा कि आजादी से पहले के औपनिवेशिक दौर के पुलिस नियमों के आधार पर किसी नागरिक की निजता, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ समझौता नहीं किया जा सकता.
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने यह आदेश रईस अहमद की याचिका स्वीकार करते हुए दिया. कोर्ट ने याची की हिस्ट्रीशीट संख्या 22-ए को निरस्त कर दिया और उसके खिलाफ पुलिस निगरानी तत्काल बंद करने का निर्देश दिया.
मामले के अनुसार, याची के खिलाफ वर्ष 2005 में चंदौसी थाने में हत्या के प्रयास, शस्त्र अधिनियम और लूट से संबंधित कई मुकदमे दर्ज किए गए थे. इन सभी मामलों में उसे अलग-अलग फैसलों से बरी कर दिया गया था. गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमों में भी उसे दोषमुक्त कर दिया गया. इसके बावजूद पुलिस ने उसकी हिस्ट्रीशीट खोलकर निगरानी जारी रखी.
याची का कहना था कि वह लंबे समय से अमरोहा में रहकर चूड़ियों की दुकान चलाता है और करीब दो दशक से उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है. इसके बावजूद पुलिस उसके घर लगातार जाती है, जिससे उसे और उसके परिवार को मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है.
राज्य सरकार ने दलील दी कि याची के आपराधिक इतिहास को देखते हुए हिस्ट्रीशीट खोली गई थी. मुकदमों में गवाहों के सामने नहीं आने के कारण उसे बरी किया गया, इसलिए उसकी निगरानी जरूरी है.
कोर्ट ने कहा कि पुलिस महानिदेशक की तीन नवंबर 2022 की गाइडलाइन के अनुसार, निजी रंजिश में दर्ज मुकदमे और गैंगस्टर या गुंडा अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई हिस्ट्रीशीट खोलने का आधार नहीं हो सकती. हिस्ट्रीशीट केवल ऐसे व्यक्तियों की खोली जानी चाहिए, जिनके आदतन अपराधी होने का उचित आधार हो और जिनकी गहन निगरानी आवश्यक हो.
खंडपीठ ने पुलिस नियमावली के प्रावधानों को औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतिबिंब बताते हुए कहा कि संविधान लागू होने के बाद प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है. किसी व्यक्ति को बिना सुने निगरानी में रखना संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के विपरीत है.
कोर्ट के प्रमुख निर्देश
- हिस्ट्रीशीट खोलने से पहले संबंधित व्यक्ति को पुलिस रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाए.
- वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आपत्ति पर विचार करने के बाद ही कारण दर्ज करते हुए हिस्ट्रीशीट खोलने का आदेश दें.
- राज्य सरकार हिस्ट्रीशीट खोलने की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन और दिशा-निर्देश जारी करे.
- नागरिकों के खिलाफ खोली गई हिस्ट्रीशीट की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाए, जिन लोगों को आपराधिक मामलों में बरी कर दिया गया है, उनकी हिस्ट्रीशीट बंद करने पर विचार किया जाए.
- कोर्ट ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश की प्रति एक सप्ताह के भीतर प्रदेश के प्रमुख सचिव (गृह) को भेजने का निर्देश भी दिया है.
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