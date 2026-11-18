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हिस्ट्रीशीट खोलने से पहले व्यक्ति का पक्ष सुनना जरूरी: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी नागरिक की हिस्ट्रीशीट खोलने से पहले उसे अपना पक्ष रखने और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाना चाहिए. पुलिस अधिकारी बिना ठोस आधार और कारण दर्ज किए किसी व्यक्ति की हिस्ट्रीशीट नहीं खोल सकते. कोर्ट ने कहा कि आजादी से पहले के औपनिवेशिक दौर के पुलिस नियमों के आधार पर किसी नागरिक की निजता, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ समझौता नहीं किया जा सकता.



न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने यह आदेश रईस अहमद की याचिका स्वीकार करते हुए दिया. कोर्ट ने याची की हिस्ट्रीशीट संख्या 22-ए को निरस्त कर दिया और उसके खिलाफ पुलिस निगरानी तत्काल बंद करने का निर्देश दिया.



मामले के अनुसार, याची के खिलाफ वर्ष 2005 में चंदौसी थाने में हत्या के प्रयास, शस्त्र अधिनियम और लूट से संबंधित कई मुकदमे दर्ज किए गए थे. इन सभी मामलों में उसे अलग-अलग फैसलों से बरी कर दिया गया था. गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमों में भी उसे दोषमुक्त कर दिया गया. इसके बावजूद पुलिस ने उसकी हिस्ट्रीशीट खोलकर निगरानी जारी रखी. याची का कहना था कि वह लंबे समय से अमरोहा में रहकर चूड़ियों की दुकान चलाता है और करीब दो दशक से उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है. इसके बावजूद पुलिस उसके घर लगातार जाती है, जिससे उसे और उसके परिवार को मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है.

राज्य सरकार ने दलील दी कि याची के आपराधिक इतिहास को देखते हुए हिस्ट्रीशीट खोली गई थी. मुकदमों में गवाहों के सामने नहीं आने के कारण उसे बरी किया गया, इसलिए उसकी निगरानी जरूरी है.