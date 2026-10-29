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Sirohi Road Accident : पिंडवाड़ा के भुजैला हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, कार के उड़े परखच्चे, दो की मौत

सिरोही सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त कार ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही: जिले के रोहिड़ा थाना क्षेत्र में भुजैला हाईवे पर गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे तेज रफ्तार कार जा घुसी. हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर रोहिड़ा थानाधिकारी ओमकरण पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की.

पाली से अहमदाबाद जा रहे थे कार सवार : रोहिड़ा थानाधिकारी ओमकरण ने बताया कि कार में सवार लोग पाली से अहमदाबाद की ओर जा रहे थे. इसी दौरान भुजैला के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से कार टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे में कार सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में पाली निवासी पंकज चंद सहित एक अन्य युवक के होने की जानकारी सामने आई है.