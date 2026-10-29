Sirohi Road Accident : पिंडवाड़ा के भुजैला हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, कार के उड़े परखच्चे, दो की मौत
पाली से अहमदाबाद जा रही कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई. हादसे में कार के उड़े परखच्चे. जानिए पूरा मामला...
Published : October 29, 2026 at 3:55 PM IST
सिरोही: जिले के रोहिड़ा थाना क्षेत्र में भुजैला हाईवे पर गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे तेज रफ्तार कार जा घुसी. हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर रोहिड़ा थानाधिकारी ओमकरण पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की.
पाली से अहमदाबाद जा रहे थे कार सवार : रोहिड़ा थानाधिकारी ओमकरण ने बताया कि कार में सवार लोग पाली से अहमदाबाद की ओर जा रहे थे. इसी दौरान भुजैला के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से कार टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे में कार सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में पाली निवासी पंकज चंद सहित एक अन्य युवक के होने की जानकारी सामने आई है.
पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया : हादसे की सूचना मिलने पर रोहिड़ा थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार से दोनों युवकों के शव बाहर निकलवाए और उन्हें राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. इसके बाद पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दी. परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए शवों का पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए.
हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने घटनाक्रम की जानकारी जुटाते हुए मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. हाईवे पर हुए इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और वाहन चालकों की सतर्कता की अहमियत को सामने ला दिया है.