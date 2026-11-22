शादी में आए जीजा की सड़क हादसे में मौत, चार मासूमों के सिर से उठा पिता का साया
Major road accident in Roorkee: हादसे में जान गंवाने वाले सतीश चार मासूम बच्चों के पिता थे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 22, 2026 at 7:14 PM IST
रुड़की: जिस घर में कुछ देर पहले तक शहनाइयों की गूंज थी, जहां शादी की खुशियों के बीच दुल्हन की विदाई की तैयारियां चल रही थीं, वहां अचानक चीख-पुकार और मातम पसर गया. साली की शादी में खुशियां बांटने आए जीजा की एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई. हाईवे पर तेज रफ्तार कार की टक्कर ने परिवार की खुशियों को पलभर में उजाड़ दिया.
जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के मनिहारान गांव निवासी सतीश पुत्र सक्कू अपनी साली निशा पुत्री चंद्रपाल की शादी में शामिल होने के लिए रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सालियर गांव आए हुए थे. घर में शादी का माहौल था. रिश्तेदारों और मेहमानों की चहल-पहल के बीच विवाह की रस्में पूरी हो चुकी थीं. दुल्हन की विदाई की तैयारियां की जा रही थीं.
परिवार के लोग शादी की खुशियों को यादगार बनाने में जुटे हुए थे. इसी बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे परिवार को जिंदगी भर न भूलने वाला दर्द दे दिया. बताया गया है कि विदाई से पहले सतीश किसी जरूरी सामान को लेने के लिए गांव के सामने से गुजर रहे हाईवे की ओर गए थे.
इसी दौरान रुड़की की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि सतीश सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, आसपास मौजूद लोगों और परिजनों ने आनन-फानन में उन्हें उपचार के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तमाम उम्मीदों के बीच चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.
सतीश की मौत की खबर जैसे ही शादी समारोह में पहुंची तो खुशियों से भरे घर में चीख-पुकार मच गई. जिस घर से कुछ देर बाद बेटी की डोली उठनी थी वहां एक परिवार के सदस्य की अर्थी उठने की नौबत आ गई. दुल्हन की विदाई से पहले ही परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि शादी की सारी खुशियां मातम में बदल गईं. वहीं रिश्तेदारों की आंखें नम हो गईं और किसी को भी इस दुखद घटना पर विश्वास नहीं हो रहा था.
वहीं, इस हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि सतीश अपने पीछे चार मासूम बच्चों को छोड़ गए हैं. जिन बच्चों के भविष्य और परवरिश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी वे अब पिता के साये से वंचित हो गए हैं. एक परिवार का सहारा छिनने से गांव में भी शोक का माहौल है. हादसे के बाद कार चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. एसपी देहात अभय सिंह ने बताया शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फरार वाहन चालक की तलाश की जा रही है.घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं.
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