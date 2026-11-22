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शादी में आए जीजा की सड़क हादसे में मौत, चार मासूमों के सिर से उठा पिता का साया

रुड़की में बड़ा सड़क हादसा ( ETV Bharat )

रुड़की: जिस घर में कुछ देर पहले तक शहनाइयों की गूंज थी, जहां शादी की खुशियों के बीच दुल्हन की विदाई की तैयारियां चल रही थीं, वहां अचानक चीख-पुकार और मातम पसर गया. साली की शादी में खुशियां बांटने आए जीजा की एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई. हाईवे पर तेज रफ्तार कार की टक्कर ने परिवार की खुशियों को पलभर में उजाड़ दिया.

जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के मनिहारान गांव निवासी सतीश पुत्र सक्कू अपनी साली निशा पुत्री चंद्रपाल की शादी में शामिल होने के लिए रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सालियर गांव आए हुए थे. घर में शादी का माहौल था. रिश्तेदारों और मेहमानों की चहल-पहल के बीच विवाह की रस्में पूरी हो चुकी थीं. दुल्हन की विदाई की तैयारियां की जा रही थीं.