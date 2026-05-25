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हांसी में गीता चौक पर भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस से टकराईं गाड़ियां, 30 यात्री बाल-बाल बचे

दो लोग घायल: हादसे में कार सवार दो लोग घायल बताए जा रहे हैं. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन एक-दूसरे में घुस गए. गनीमत रही कि रोडवेज बस में बैठी सभी सवारियां सुरक्षित बच गईं. हादसे के बाद कुछ देर तक हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा.

हांसी: हिसार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हांसी के गीता चौक के पास सोमवार को भीषण सड़क हादसा हुआ. दरअसल, राजस्थान रोडवेज की बस समेत तीन वाहन आपस में जोरदार तरीके से भिड़ गए. हादसे के समय रोडवेज बस में करीब 30 यात्री सवार थे, जो बाल-बाल बच गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि दो वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

तेज रफ्तार और ब्रेकर बना हादसे की वजह: प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और गीता चौक के पास बने ब्रेकर को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है. पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त वाहनों की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी भीषण थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि थोड़ी और देर होती तो हादसा और बड़ा रूप ले सकता था.

हांसी में गीता चौक पर भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat)

चालक ने बताई पूरी घटना: राजस्थान रोडवेज बस के चालक गुरमीत सिंह ने बताया कि, "बस सामान्य गति से चल रही थी. गीता चौक के पास बने ब्रेकर के कारण सामने से आ रही गाड़ियों का नियंत्रण बिगड़ गया और वे बस से आकर टकरा गईं. हादसे के दौरान बस में करीब 30 यात्री मौजूद थे, लेकिन सभी सुरक्षित बच गए. चालक के अनुसार हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मदद के लिए मौके पर पहुंच गए."

पुलिस ने शुरू की जांच: मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी राजेंद्र ने बताया कि, "हादसे में तीन वाहन आपस में भिड़े हैं. टक्कर काफी जोरदार थी, जिससे दो वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे में दो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है. रोडवेज बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है."

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