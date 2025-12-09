ETV Bharat / state

बिहार में भीषण सड़क हादसा, बस-ऑटो की टक्कर में 3 की मौत, 7 की हालत गंभीर

बिहार में रफ्तार का कहर देखने को मिला है. तीन की मौत हो चुकी है. कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे.

Road accident in Vaishali
वैशाली में तीन की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 9, 2025 at 3:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वैशाली : बिहार के वैशाली में भीषण सड़क हादसा हुआ. मंगलवार को तेज रफ्तार का ऐसा कहर देखने को मिला जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. हाजीपुर-लालगंज एसएच 74 पर एक यात्री बस और ऑटो की आमने सामने की सीधी टक्कर में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि सात से अधिक लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए.

बस और ऑटो में टक्कर : हादसा इतना भयानक था कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और कई यात्री बाहर आकर गिरे. हादसा करताहां थाना क्षेत्र के कंचनपुर धनुषी गांव के पास हुआ. हादसे के बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा. आक्रोशित ग्रामीणों ने हाजीपुर लालगंज पथ को जाम कर दिया और हंगामा करने लगे.

Road accident in Vaishali
ऑटो के उड़े परखच्चे (ETV Bharat)

ऑटो में दस लोग सवार थे : दरअसल, ऑटो हाजीपुर से लालगंज की तरफ जा रही थी. तभी सामने से आ रही बस ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी. ऑटो में दस लोग सवार थे. जिसमें से ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो सवार दो अन्य लोगों की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई. हादसे में सात लोग गंभीर रूप से घायल हैं. जिसका इलाज सदर अस्पताल हाजीपुर में चल रहा है.

सभी मृतक वैशाली के रहने वाले : मृतकों की पहचान काजीपुर थाना क्षेत्र के श्यामचक निवासी मो. दिलशेर, वैशाली थाना क्षेत्र के रहीमपुर गांव निवासी राजगीर कुमार और लालगंज थाना क्षेत्र के दिलीप राय के रूप में हुई है. मामले की सूचना पर लालगंज एसडीपीओ गोपाल मंडल दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया. आक्रोशित लोग मुआवजे के साथ-साथ अन्य मांगों को लेकर हंगामा करते रहे.

''बस और ऑटो में टक्कर हुई है. आधा दर्जन लोग घायल हुए थे. इसमें से तीन लोगों की मौत हो गई है. 2 घायलों को पीएमसीएच रेफर किया गया है. मामले की जांच की जा रही है.''- गोपाल मंडल, लालगंज एसडीपीओ

भीड़ ने यात्री बस में की तोड़फोड़ : बस और ऑटो की टक्कर के बाद ड्राइवर ने बस रोक दी और मौके से भाग निकला. नाराज लोगों ने बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी. इस दौरान बस में सवार यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचाई.

ये भी पढ़ें :-

बिहार में भीषण सड़क हादसे में MP के 3 लोगों की मौत, वैशाली में कार-ट्रक की टक्कर, क्रेन से निकाली गईं लाशें

बिहार में दर्दनाक हादसा! ट्रक और हाइवा की भीषण टक्कर में लगी आग, बाप-बेटा सहित तीन की जिंदा जलकर मौत

TAGGED:

बिहार में सड़क हादसा
वैशाली में बस ऑटो की टक्कर
वैशाली में तीन की मौत
THREE DIED IN VAISHALI ACCIDENT
ROAD ACCIDENT IN VAISHALI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.