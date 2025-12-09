ETV Bharat / state

बिहार में भीषण सड़क हादसा, बस-ऑटो की टक्कर में 3 की मौत, 7 की हालत गंभीर

वैशाली : बिहार के वैशाली में भीषण सड़क हादसा हुआ. मंगलवार को तेज रफ्तार का ऐसा कहर देखने को मिला जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. हाजीपुर-लालगंज एसएच 74 पर एक यात्री बस और ऑटो की आमने सामने की सीधी टक्कर में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि सात से अधिक लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए.

बस और ऑटो में टक्कर : हादसा इतना भयानक था कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और कई यात्री बाहर आकर गिरे. हादसा करताहां थाना क्षेत्र के कंचनपुर धनुषी गांव के पास हुआ. हादसे के बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा. आक्रोशित ग्रामीणों ने हाजीपुर लालगंज पथ को जाम कर दिया और हंगामा करने लगे.

ऑटो के उड़े परखच्चे (ETV Bharat)

ऑटो में दस लोग सवार थे : दरअसल, ऑटो हाजीपुर से लालगंज की तरफ जा रही थी. तभी सामने से आ रही बस ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी. ऑटो में दस लोग सवार थे. जिसमें से ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो सवार दो अन्य लोगों की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई. हादसे में सात लोग गंभीर रूप से घायल हैं. जिसका इलाज सदर अस्पताल हाजीपुर में चल रहा है.

सभी मृतक वैशाली के रहने वाले : मृतकों की पहचान काजीपुर थाना क्षेत्र के श्यामचक निवासी मो. दिलशेर, वैशाली थाना क्षेत्र के रहीमपुर गांव निवासी राजगीर कुमार और लालगंज थाना क्षेत्र के दिलीप राय के रूप में हुई है. मामले की सूचना पर लालगंज एसडीपीओ गोपाल मंडल दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया. आक्रोशित लोग मुआवजे के साथ-साथ अन्य मांगों को लेकर हंगामा करते रहे.