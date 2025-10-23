ETV Bharat / state

भैयादूज से पहले बुझे घरों का चिराग, ऋषिकेश में बड़ा सड़क हादसा, तीन युवकों की मौत

भाई दूज से पहले इन तीन युवकों की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.

RISHIKESH ROAD ACCIDENT
ऋषिकेश में एक्सीडेंट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 23, 2025 at 10:19 AM IST

ऋषिकेश: देर रात ऋषिकेश में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. यहां शादी समारोह से लौट रहे युवकों की गाड़ी खाई में गिर गई. इस हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है. इस घटना में वाहन सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है. हादसा गूलर पावकी देवी मार्ग पर देर रात हुआ है. घायलों की पहचान निखिल रमोला और तनुज पुंडीर निवासी श्यामपुर के रूप में हुई है. मृतकों की पहचान विमल कंडियाल, राहुल कलूड़ा और आशीष कलूड़ा निवासी श्यामपुर के रूप में हुई है.

एसडीआरएफ इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण ने बताया कड़ी मशक्कत के बाद उनकी टीम ने खाई में उतरकर घायलों को बाहर निकाला है. मृतकों के शव निकालकर पुलिस के हवाले किए हैं. मुनिकीरेती थाना पुलिस पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करने की कार्रवाई कर रही है. घटना के बाद जहां शादी समारोह की खुशियों ने खलल पड़ा, वहीं मृतकों के घर कोहराम मच गया है.भाई दूज से पहले इन तीन युवकों की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.

जानकारी के मुताबिक घायल और मृतक देर रात अपने वाहन से शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से निकले. मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत गूलर पावकी देवी मार्ग पर वाहन अचानक अनियंत्रित हुआ और खाई में गिर गया. लोगों की सूचना पुलिस के पास पहुंची. पुलिस ने रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया. पुलिस घटना की जांच में जुट गई है.

सड़क दुर्घटनाओं से ऐसे बचें

  • कार या दोपहिया वाहन से यात्रा कर रहे है तो अपनी गाड़ी की गति हमेशा नियंत्रित रखें. ताकि यदि अचानक से कोई वाहन या जानवर सामने से आ जाए तो आप हादसे से बच सके.
  • तकरीबन 60% हादसे नींद की वजह से होते है. यदि आप रात में सफर तय कर रहे है तो अपने ड्राइवर से बातें करते रहे, ताकि ना तो उसे नींद लगे और आप सड़क हादसों से भी बचे रहे.
  • वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें. करीब 20 प्रतिशत हादसे वाहन चलाते समय मोबाइल से बात करने या किसी को मैसेज भेजने की वजह से होते हैं.
  • शराब पीकर या नशा करने के बाद तो वाहन बिल्कुल न चलाए.
  • हमेशा यू-टर्न या मोड़ पर गाड़ी बहुत संभाल कर निकाले.
  • रात के समय डिपर का प्रयोग अवश्य करें.
  • ओवरटेक हमेशा सीधी साइड से ही करें.
  • ट्रक और ओवरलोडेड वाहनों के पास से गुजरते समय पास और हॉर्न का उचित उपयोग करें.
  • भीड़ वाले रास्तों पर अपने वाहन की गति हमेशा धीमी ही रखें, क्योंकि दुर्घटना से देर भली.
  • ट्रैफिक नियमों को अनदेखा न करें, ये हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं. ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें.

ऋषिकेश में एक्सीडेंट
ऋषिकेश खाई में गिरी कार
ऋषिकेश एक्सीडेंट तीन युवकों की मौत
