ETV Bharat / state

भैयादूज से पहले बुझे घरों का चिराग, ऋषिकेश में बड़ा सड़क हादसा, तीन युवकों की मौत

ऋषिकेश: देर रात ऋषिकेश में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. यहां शादी समारोह से लौट रहे युवकों की गाड़ी खाई में गिर गई. इस हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है. इस घटना में वाहन सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है. हादसा गूलर पावकी देवी मार्ग पर देर रात हुआ है. घायलों की पहचान निखिल रमोला और तनुज पुंडीर निवासी श्यामपुर के रूप में हुई है. मृतकों की पहचान विमल कंडियाल, राहुल कलूड़ा और आशीष कलूड़ा निवासी श्यामपुर के रूप में हुई है.

एसडीआरएफ इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण ने बताया कड़ी मशक्कत के बाद उनकी टीम ने खाई में उतरकर घायलों को बाहर निकाला है. मृतकों के शव निकालकर पुलिस के हवाले किए हैं. मुनिकीरेती थाना पुलिस पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करने की कार्रवाई कर रही है. घटना के बाद जहां शादी समारोह की खुशियों ने खलल पड़ा, वहीं मृतकों के घर कोहराम मच गया है.भाई दूज से पहले इन तीन युवकों की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.