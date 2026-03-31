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रामनगर में भीषण सड़क हादसा, बाइक और बुलेट की भयानक टक्कर, एक युवक की दर्दनाक मौत, तीन घायल

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया. जहां कानिया चौराहे पर मंगलवार शाम करीब साढ़े 7 बजे दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई. जबकि, तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी के मुताबिक, रामनगर के ग्राम सांवल्दे निवासी तीन युवक अमित उर्फ दिगंबर पुत्र गोविंद सिंह (उम्र 19 वर्ष), भास्कर पुत्र अमीर सिंह (उम्र 21 वर्ष) और उमेश पुत्र वीरेंद्र सिंह (उम्र 21 वर्ष) एक ही बाइक पर सवार होकर सांवल्दें से रामनगर की ओर आ रहे थे. इसी दौरान दूसरी दिशा से पाटकोट निवासी पंकज पुत्र नंदलाल (उम्र 40 वर्ष) अपनी बुलेट बाइक से अकेले रामनगर की ओर जा रहा था.

जैसे ही दोनों बाइक कानिया चौराहे के पास पहुंची, वैसे ही बाइक और बुलेट के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और चारों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए घायलों को तत्काल रामनगर के रामदत्त संयुक्त अस्पताल पहुंचाया.