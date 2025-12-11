ETV Bharat / state

बिहार में भीषण सड़क हादसा, दो दोस्तों सहित तीन की दर्दनाक मौत

बिहार में आए दिन सड़क हादसे में लोगों की जान जा रही है. एक बार फिर से ऐसा ही नजारा नालंदा में देखने को मिला.

सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 11, 2025 at 2:27 PM IST

नालंदा : बिहार के नालंदा में भीषण सड़क हादसे हुए हैं. पावापुरी से तगादा कर घर लौट रहे बाइक सवार दो दोस्त सहित 3 लोगों सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है. घटना दीपनगर और नूरसराय थाना क्षेत्र की है. हादसे की खबर मिलते ही घर परिवार में कोहराम मच गया.

नालंदा में सड़क हादसा : पहली घटना दीपनगर थाना क्षेत्र के चकरसलपुर गांव के निकट NH-20 की है. जब बाइक सवार दो युवकों की तेज रफ्तार ट्रक के साथ टक्कर हो गई. जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों आपस में घनिष्ठ दोस्त बताए जाते हैं.

दोस्तों की गई जान : मृतकों की शिनाख्त बिहार थाना क्षेत्र खंदकपर मोहल्ला निवासी संजय कुमार के 21 वर्षीय पुत्र शानू कुमार और लहेरी थाना क्षेत्र निवासी उदयशंकर प्रसाद के 23 वर्षीय पुत्र प्रियांशु राज के रूप में हुई है. घटना के संबंध में मृतक के चचेरे भाई ने बताया कि व्यवसाय के सिलसिले में दोनों दोस्त बाइक से घर की ओर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने ठोकर मार दिया. जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पहचान कर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुटी है.

सदमे में परिवारवाले (ETV Bharat)

मजदूर की हुई मौत : दूसरी घटना नूरसराय थाना क्षेत्र यमुनापुर गांव के समीप की है. जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दैनिक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई है. मृतक की पहचान सिरसिया बिगहा गांव निवासी स्व. नंद यादव के 50 वर्षीय पुत्र दिलीप यादव उर्फ नाटू के तौर पर किया गया है.

जांच में जुटी पुलिस : मृतक हर रोज की तरह सुबह भी साइकिल से मजदूरी के लिए बिहारशरीफ आ रहा था. तभी यह हादसा हो हो गया. घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल बिहारशरीफ से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया. साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है

''शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौप दिया गया है. आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल जांच चल रही है.''- राजमणि, थानाध्यक्ष, नूरसराय

