बिहार में भीषण सड़क हादसा, 3 एंबुलेंस सहित आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरायी

घने कोहरे के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं. एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में हादसा हो गया. पढ़ें खबर

ROAD ACCIDENT IN MUZAFFARPUR
मुजफ्फरपुर में सड़क हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 12, 2026 at 1:57 PM IST

मुजफ्फरपुर : उत्तर बिहार में जारी भीषण ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन के साथ-साथ सड़क यातायात को भी बुरी तरह प्रभावित किया है. सोमवार सुबह मुजफ्फरपुर-दरभंगा नेशनल हाईवे (NH-57) पर कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया.

मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा : बेनीबाद थाना क्षेत्र के केवटसा मोड़ के पास कम विजिबिलिटी की वजह से तीन एंबुलेंस सहित करीब आधा दर्जन वाहन आपस में भिड़ गए. इस हादसे में असम नंबर की एक एंबुलेंस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें सवार चालक समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

कोहरे का कारण सड़क दुर्घटना (ETV Bharat)

एंबुलेंस का अगला हिस्सा हुआ चकनाचूर : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त एंबुलेंस में एक गंभीर मरीज वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर था. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एंबुलेंस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया. चालक और मरीज के परिजन अंदर फंस गए. चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे.

घायलों को SKMCH में भर्ती कराया गया : लोगों ने साहस दिखाते हुए लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से शीशे व गेट तोड़कर घायलों को बाहर निकाला. हादसे में घायल सभी लोगों को पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH), मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया.

''हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं. घायलों की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के मोनू ठाकुर और रूपेश ठाकुर के रूप में हुई है, जो अपने परिजन शिवनाथ ठाकुर को इलाज के लिए पटना ले जा रहे थे. शिवनाथ ठाकुर का मस्तिष्क संबंधी उपचार चल रहा है और इसी दौरान यह हादसा हो गया.''- सपना कुमारी, प्रभारी थाना प्रभारी

लग गया लंबा जाम : स्थानीय लोगों का कहना है कि घने कोहरे के कारण आगे चल रहे वाहन के अचानक धीमे होने या ब्रेक लेने से पीछे से आ रही गाड़ियां एक-दूसरे से टकराती चली गईं. घटना की सूचना मिलते ही बेनीबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के कारण एनएच-57 पर कुछ समय के लिए लंबा जाम लग गया. पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

