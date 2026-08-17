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बिहार में डाक बम सेवा के दौरान भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत

खगड़िया : बिहार के खगड़िया में भीषण सड़क हादसा हुआ है. बैलदौर थाना क्षेत्र के एनएच-107 स्थित उसराहा पुल पर भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा करीब रात 12 बजे हुआ. जब दो बाइक आमने-सामने टकरा गईं. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों पर सवार तीनों युवकों की मौके पर ही जान चली गई.

खगड़िया में 3 की मौत : बताया जा रहा है कि घटना डाक बम सेवा के दौरान हुई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मृतकों की पहचान पिपरा वासा निवासी काजो शर्मा (27), नीतीश कुमार (19) और नीरज कुमार (21) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, नीतीश कुमार (पिता- पंकज सिंह) बैलदौर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 का निवासी था. नीतीश खेती-बाड़ी का काम करता था.

आमने-सामने बाइकों की हुई टक्कर : हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर बैलदौर थाना अध्यक्ष अजीत कुमार पहुंचे और घटना की जानकारी परिजनों को दी. बताया गया कि पिपरा वासा निवासी काजो शर्मा बाइक से उसराहा पुल पार कर अपने घर लौट रहा था. काजो मजदूरी करने के साथ टेंट लगाने का काम भी करते थे. इसी दौरान सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई. दूसरी बाइक पर नीतीश कुमार और नीरज कुमार सवार थे. टक्कर के बाद तीनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. कुछ ही देर में तीनों की मौत हो गई.

''उसराहा पुल पर दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में तीन युवकों की मौत हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेज दा. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है.''- अजीत कुमार, बैलदौर थाना प्रभारी

परिवार का इकलौता कमाने वाला था काजो : काजो शर्मा के पिता महादेव शर्मा ने बताया कि उनका बेटा मजदूरी और टेंट का काम कर परिवार का भरण-पोषण करता था. वह परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था. काजो के दो छोटे बच्चे हैं. जिनमें एक की उम्र करीब तीन वर्ष और दूसरे की करीब डेढ़ वर्ष है. बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.