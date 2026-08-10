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कवर्धा के बड़ा सड़क हादसा, केमिकल टैंकर से टकराई बाइक, दो युवकों की मौत

कवर्धा के सिंघनपुरी के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. दो लोगों की मौत हुई है.

Road accident in Kawardha
कवर्धा में सड़क हादसा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 10, 2026 at 10:57 PM IST

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कवर्धा: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में सोमवार की रात को बड़ा हादसा हुआ है. रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर एक केमिकल टैंकर से बाइक सवार टकरा गया. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

सिंघनपुरी गांव के पास सड़क हादसा

जानकारी के अनुसार दोनों युवक मुड़घुसरी जंगल क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं. दोनों बाइक से कवर्धा से बोड़ला की ओर जा रहे थे. इसी दौरान सिंघनपुरी गांव के पास सड़क पर बैठे मवेशी से उनकी बाइक की टक्कर हो गई. मवेशी से टकराने के बाद बाइक अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रहे केमिकल टैंकर से टकरा गई. इस हादसे में दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई.

ट्रक से टक्कर के बाद दो युवकों की मौत

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. मृतकों में एक युवक की पहचान पिंटू पटेल, निवासी मुड़घुसरी के रूप में हुई है, जबकि दूसरे युवक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है. पुलिस दूसरे मृतक की पहचान के प्रयास में जुटी हुई है.

पुलिस के अनुसार हादसे के बाद वाहन चालक के मौके से फरार होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है. साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के आधार पर हादसे की परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है.

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