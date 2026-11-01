गुरुग्राम में 120 की तूफानी रफ्तार, SUV ने 2 गाड़ियों को उड़ाया, डैशकैम में कैद हुआ हादसा
Gurugram Car Accident : हरियाणा के गुरुग्राम में तीन कारें टकरा गई हैं जिसकी तस्वीरें डैशकैम में रिकॉर्ड हो गई है.
Published : November 1, 2026 at 6:38 PM IST
Gurugram Car Accident : गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-2 में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. गोल्फ कोर्स कनेक्टिंग रोड पर रैपिड मेट्रो के नीचे करीब रात 1:30 बजे तीन गाड़ियां आपस में टकरा गईं. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक कमर्शियल टैक्सी सड़क के बीचोंबीच पलट गई, वहीं दूसरी गाड़ी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ियों के एयरबैग खुल गए. हादसे में टैक्सी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
पीछे चल रही गाड़ी के डैशकैम में कैद हुआ हादसा : गुरुग्राम में इस भीषण सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है, जो पीछे से आ रही एक गाड़ी के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गया. वीडियो में तीन गाड़ियों की टक्कर और हादसे की भयावहता देखी जा सकती है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक काले रंग की बेकाबू लग्जरी SUV कार लेन बदलने की कोशिश में दो गाड़ियों को टक्कर मार देती है. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया ? : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार SUV 120KM की स्पीड से चल रही थी. दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों के एयरबैग खुलने से उनमें सवार लोग बच गए. हादसे के बाद पलटी हुई टैक्सी में उसका ड्राइवर फंस गया. आवाज सुनकर आसपास राहगीरों ने उसे बाहर निकाला.
पुलिस और DLF पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची : हादसे की सूचना मिलने के बाद DLF पेट्रोलिंग टीम और पुलिस मौके पर पहुंची. टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और तीनों गाड़ियों की टक्कर कैसे हुई, इसकी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है. डीएलएफ फेस-2 थाने के SHO कृष्णकांत के मुताबिक, अभी तक किसी टैक्सी ड्राइवर या अन्य पीड़ित की तरफ से शिकायत नहीं मिली है. उन्होंने बताया कि पुलिस गोल्फ कोर्स रोड के CCTV कैमरों की फुटेज चेक करवा रही है.
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