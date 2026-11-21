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JSSC CGL घोटाले में नौकरी के बदले शादी का खेल, चाचा ने कराई सेटिंग! जानें, पूरा मामला

सीआईडी, रांची ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की CGL परीक्षा में हुई कथित धांधली की जांच में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इस पेपर लीक मामले को और चर्चा में ला दिया है.

इस खेल में केवल पैसे लेकर अभ्यर्थियों को पास कराने का मामला ही नहीं, बल्कि सरकारी नौकरी के बदले शादी कराने की बात भी सामने आई है. सीआईडी की चार्जशीट में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (ASO) आनंद कुमार सिंह की भूमिका को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं.