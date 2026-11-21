JSSC CGL घोटाले में नौकरी के बदले शादी का खेल, चाचा ने कराई सेटिंग! जानें, पूरा मामला
झारखंड में जेएसएससी सीजीएल घोटाले में नौकरी के बदले शादी की बात सीआईडी की जांच में सामने आई है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 21, 2026 at 3:28 PM IST
रांचीः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की CGL परीक्षा में हुई कथित धांधली की जांच में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इस पेपर लीक मामले को और चर्चा में ला दिया है.
इस खेल में केवल पैसे लेकर अभ्यर्थियों को पास कराने का मामला ही नहीं, बल्कि सरकारी नौकरी के बदले शादी कराने की बात भी सामने आई है. सीआईडी की चार्जशीट में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (ASO) आनंद कुमार सिंह की भूमिका को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं.
क्या है आनंद की कहानी
सीआईडी की चार्जशीट के अनुसार, आनंद कुमार सिंह ने अपने चाचा अवधेश सिंह के माध्यम से इस गिरोह के कथित मुख्य साजिशकर्ता रामकिशोर सिंह उर्फ मिथिलेश सिंह उर्फ आरके सिंह से संपर्क किया था. आरोप है कि मिथिलेश सिंह ने आनंद को CGL परीक्षा पास कराने के लिए सेटिंग की. इसके बदले आनंद के सामने शर्त रखी गई कि उसे मिथिलेश सिंह के रिश्तेदार की बेटी से शादी करनी होगी, आनंद इसके लिए तैयार हो गया. परीक्षा में सफल होने के बाद मई 2026 में दोनों की शादी भी हो गई.
चाचा ने कराई सेटिंग, शादी बनी सौदे की शर्त
जांच में सामने आया कि आनंद कुमार सिंह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए वर्ष 2019 से पटना के बोरिंग रोड में रह रहा था. इसी दौरान उसके चाचा अवधेश सिंह ने उसे बताया कि मिथिलेश सिंह की परीक्षा में सेटिंग कराने वालों से पहचान है और वह उसे भी पास करा सकता है.
आरोप है कि चाचा ने आनंद को साफ बताया कि परीक्षा में पास कराने के बदले मिथिलेश सिंह के रिश्तेदार की बेटी से शादी करनी होगी. आनंद और उसके परिवार की सहमति मिलने के बाद सेटिंग का रास्ता तैयार हुआ. सीआईडी के समक्ष दिए गए आनंद के स्वीकारोक्ति बयान के मुताबिक, परीक्षा से पहले चाचा लगातार उससे संपर्क में थे और उसे आगे की गतिविधियों के बारे में निर्देश दे रहे थे.
परीक्षा से एक रात पहले दुग्दा के क्वार्टर में जुटे थे अभ्यर्थी
चार्जशीट में 21 सितंबर 2024 की रात का पूरा घटनाक्रम दर्ज है. आनंद कुमार सिंह 20 सितंबर की रात पटना से ट्रेन पकड़कर बोकारो पहुंचा था. वहां से चास के एक होटल में ठहरा. इसके बाद उसे राम मंदिर, सेक्टर-4 के पास बुलाया गया. वहां से उसे पहले एक कार में बैठाया गया और फिर पेट्रोल पंप के पास दीपक कुमार की गाड़ी में बैठाकर दुग्दा स्थित क्वार्टर ले जाया गया. यह क्वार्टर सह-अभियुक्त उमेश कुमार राय को आवंटित था. चार्जशीट के अनुसार, वहां पहले से करीब 15 से 20 अभ्यर्थी मौजूद थे. आनंद के पहुंचने के बाद संख्या बढ़कर 24-25 हो गई.
आरोप है कि रात में मिथिलेश सिंह अपने दो सहयोगियों के साथ वहां पहुंचा और JSSC CGL परीक्षा के तीनों पेपर के सवाल-जवाब की करीब पांच से छह प्रतियां अभ्यर्थियों को दीं. इन सवालों के सही उत्तर पहले से चिह्नित थे. अभ्यर्थियों को बताया गया कि अगले दिन परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे. इसके बाद सभी अभ्यर्थियों ने समूह बनाकर रात करीब दो बजे तक सवाल-जवाब याद किए, बाद में प्रश्नपत्र की प्रतियां जला दी गईं.
मोबाइल बंद कराए, फिर परीक्षा केंद्र पहुंचाया
चार्जशीट में बताया गया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले अपने मोबाइल फोन बंद रखने का निर्देश दिया गया था. आनंद का मोबाइल 21 सितंबर 2024 को दोपहर 3 बजकर 13 मिनट के बाद बंद हो गया और 22 सितंबर को शाम 5 बजकर 12 मिनट के बाद दोबारा चालू हुआ.
जांच में यह भी सामने आया कि आनंद, अक्षय कुमार तिवारी और विजय कुमार तिवारी के मोबाइल फोन बोकारो के सेक्टर-4 इलाके में महज 13 मिनट के अंतराल में बंद हुए थे. अगली सुबह करीब छह से सात बजे आनंद, दीपक कुमार और विजय कुमार तिवारी दीपक की कार से चास स्थित परीक्षा केंद्र पहुंचे. आनंद का परीक्षा केंद्र चिचिकिया, चास था. चार्जशीट के मुताबिक, परीक्षा में वही सवाल आए, जिन्हें पिछली रात दुग्दा के क्वार्टर में याद कराया गया था.
एक ही सेटिंग से कई लोग बने ASO
जांच में यह भी सामने आया कि दुग्दा के क्वार्टर में मौजूद कई अभ्यर्थियों का चयन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर हुआ. इनमें आनंद कुमार सिंह, दीपक कुमार, विजय कुमार तिवारी और उमेश कुमार राय के नाम शामिल हैं. आनंद कुमार सिंह वर्तमान में DIG कार्यालय, हजारीबाग में ASO के पद पर कार्यरत था. उसने 31 दिसंबर 2025 को पदभार ग्रहण किया था.
चार्जशीट में एक और महत्वपूर्ण तथ्य दर्ज है. मुख्य साजिशकर्ता मिथिलेश सिंह का भांजा रत्नेश कुमार सिंह उर्फ साजन भी इसी CGL परीक्षा के माध्यम से ASO बना और देवघर के जल संसाधन विभाग में पदस्थापित हुआ. यानी जांच एजेंसी के मुताबिक, प्रश्नपत्र लीक कराने वाले गिरोह ने अपने रिश्तेदारों को भी सरकारी नौकरी दिलाने के लिए इस नेटवर्क का इस्तेमाल किया.
चाचा और मास्टरमाइंड के बीच 86 कॉल, भतीजे तक पहुंचते थे निर्देश
आनंद की भूमिका की पुष्टि के लिए जांच एजेंसी ने मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) का भी विश्लेषण किया. चार्जशीट के अनुसार, आनंद के चाचा अवधेश सिंह और रामकिशोर सिंह उर्फ मिथिलेश सिंह के इस्तेमाल किए जा रहे दो मोबाइल नंबरों के बीच 13 सितंबर 2024 से 9 मई 2026 तक कुल 86 कॉल दर्ज किए गए. वहीं, अवधेश सिंह के मोबाइल से आनंद के नंबर पर 281 संपर्क दर्ज किए गए.
जांच में यह भी सामने आया कि परीक्षा से ठीक पहले मिथिलेश सिंह और अवधेश सिंह के बीच बातचीत होती थी और उसके कुछ ही सेकंड बाद अवधेश सिंह आनंद को फोन करते थे. 21 सितंबर 2024 को भी यही सिलसिला देखने को मिला. मिथिलेश सिंह से जुड़े नंबर से अवधेश सिंह को फोन आया. इसके बाद अवधेश सिंह ने आनंद को निर्देश दिए। आनंद ने आगे मिथिलेश से संपर्क किया और फिर चाचा को पूरी जानकारी दी.
सेटिंग के बदले शादी, चार्जशीट का सबसे अहम खुलासा
इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प पहलू शादी को लेकर है. आनंद के बयान के अनुसार, परीक्षा में सेटिंग कराने के बदले मिथिलेश सिंह के रिश्तेदार की बेटी से शादी करने की शर्त रखी गई थी. परीक्षा परिणाम आने के बाद उसके चाचा ने पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के कंडाप गांव में रहने वाले परिवार से रिश्ता कराया. बाद में आनंद को पता चला कि जिस व्यक्ति ने उसकी परीक्षा में सेटिंग कराई थी, मिथिलेश सिंह, वह उसकी होने वाली पत्नी का फूफा है. मई 2026 में शादी हो गई.
सीआईडी ने इसे केवल पारिवारिक रिश्ता नहीं, बल्कि परीक्षा में सेटिंग के बदले तय किए गए कथित लाभ के तौर पर देखा है. चार्जशीट में उल्लेख है कि इस गिरोह का इस्तेमाल केवल पैसे कमाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने के लिए भी किया जा रहा था.
28 अगस्त 2026 को हुई थी गिरफ्तारी
विजय कुमार तिवारी और उमेश कुमार राय के बयानों में आनंद की पहचान होने के बाद CID ने 28 अगस्त 2026 को उससे पूछताछ की। सीआईडी के अनुसार, पूछताछ के दौरान उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. 29 अगस्त को उसे रांची के AJC-I की अदालत में पेश किया गया.
इसके बाद 11 सितंबर से दो दिनों की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई. 12 सितंबर को दिए गए उसके बयान में दुग्दा के क्वार्टर में प्रश्नपत्र रटने, चाचा के माध्यम से सेटिंग होने और शादी की शर्त का विस्तार से जिक्र किया गया है. सीआईडी ने आनंद के मोबाइल का CDR, सह-अभियुक्तों के बयान, मकान मालिक का बयान, दुग्दा के क्वार्टर का सत्यापन और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों को भी अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है, उसका मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था.
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