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बिजनौर : शिक्षक नौशाद अहमद के हत्यारे ने किया सरेंडर, इस वजह से दिया था वारदात को अंजाम

नजीबाबाद थाना क्षेत्र में बीते दिन शिक्षक नौशाद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

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शिक्षक नौशाद अहमद के हत्यारे ने किया सरेंडर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 6:34 PM IST

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बिजनौर : शिक्षक नौशाद अहमद हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. मामले के आरोपी गौरव ने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया है. आरोपी अपने साथ वारदात में इस्तेमाल किया गया अवैध तमंचा और कारतूस भी लेकर आया था. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही और घटनास्थल से कई खोखे व जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि अलग-अलग समुदायों के एक प्रेमी जोड़े को लेकर वारदात को अंजाम दिया है.

शिक्षक नौशाद अहमद के हत्यारे ने किया सरेंडर (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, नजीबाबाद थाना क्षेत्र में बीते दिन शिक्षक नौशाद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वारदात के बाद मृतक की पत्नी खुर्शीदा की तहरीर पर पुलिस ने पूरनपुर गढ़ी निवासी गौरव के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई, लेकिन इसी बीच आरोपी गौरव खुद थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया.

आरोपी के पास से दो अवैध तमंचे, 7 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया. वहीं, घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान पुलिस को दो और खोखा कारतूस मिले. बरामदगी के आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं.

पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि करीब चार महीने पहले उसने एक युवती को तालिब नाम के युवक के साथ बाइक पर देखा था. आरोपी के मुताबिक, उसने इसकी जानकारी युवती के भाई को दी थी. आरोपी को शक था कि तालिब और शिक्षक नौशाद के बीच संपर्क था और नौशाद ही तालिब को युवती से बातचीत के लिए प्रेरित करता था.

एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई के मुताबिक, करीब चार दिन पहले नौशाद ने आरोपी को इस मामले से प्रेमी जोड़े से दूर रहने के लिए कहा था. आरोपी का दावा है कि इसी दौरान दोनों के बीच मारपीट हो गई. उसके बाद आरोपी 15 सितंबर को तमंचा और कारतूस लेकर नौशाद के स्कूल के बाहर पुलिया के पास पहुंचा. जैसे ही नौशाद स्कूल से बाहर निकले, आरोपी ने उन पर फायरिंग कर दी थी. फिलहाल मामले में पुलिस अन्य आवश्यक कार्रवाई में जुटी है.


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