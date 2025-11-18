ETV Bharat / state

कोरबा डकैती कांड में बड़ा खुलासा, 19 आरोपी गिरफ्तार, लोगों ने पुलिस पर उठाए सवाल

कोरबा डकैती कांड में पुलिस ने 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Major action by Korba police
कोरबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 18, 2025 at 10:18 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: कोरबा के डकैती कांड में पुलिस ने 7 दिन बाद बड़ा खुलासा किया है. डकैती की घटना बालको थाना क्षेत्र के सोनगुड़ा पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव तराईडांड निवासी शत्रुघ्न दास के घर हुई थी. मंगलवार 11 नवंबर की रात को 15 से 20 हथियार बंद नकाबपोश डकैतों ने घटना को अंजाम दिया. परिवार के 11 सदस्यों के हाथ और मुंह बांधकर डकैती की गई.

पुलिस पर केस सुलझाने का था दवाब: जिसके बाद से ही इस मामले को सुलझाने का पुलिस पर भारी दबाव था. मंगलवार को कोरबा के एएसपी नीतीश ठाकुर ने मीडिया के सामने इस डकैती कांड को लेकर बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि डकैती कांड में कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जिन्होंने डकैती की घटना को अंजाम दिया था. इस डकैती कांड में मास्टरमाइंड सहित गैंग में 4 बैगा भी शामिल हैं. दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आरोपियों के मेडिकल परीक्षण के दौरान आरोपियों के परिजन पहुंच गए. जिन्होंने जमकर हंगामा किया. पुलिस पर बेकसूरों को फंसाने का आरोप लगाया.

कोरबा डकैती कांड पर कोरबा पुलिस का खुलासा (ETV BHARAT)

पड़ोसी ने सौम्या चौरसिया के पैसों की जानकारी डकैतों को दी: पीड़ित शत्रुघ्न दास की बेटी को कांग्रेस शासन काल में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की सचिव सौम्या चौरसिया ने गोद लिया था. जेल जाने के पहले तक वह सौम्या का साथ ही रहती थी इसके बाद वापस लौट आई थी.

Korba police taking the accused to the hospital
आरोपियों को अस्पताल ले जाती कोरबा पुलिस (ETV BHARAT)

डकैतों ने तांत्रिक की भी मदद ली: जानकारी है कि शत्रुघ्न के पड़ोसी साहिब दास ने सौम्या चौरसिया के करोड़ों रुपए शत्रुघ्न के घर में होने की जानकारी डकैतों को दी थी. इसके बाद बैगाओं के माध्यम से कथित तंत्र क्रिया भी करवाई गई. बैगाओं ने पुष्टि कर बतस्य कि शत्रुघ्न के घर में गड़ा धन है. इसके बाद डकैतों ने पहले 6 नवंबर को डकैती डालने का प्लान बनाया, लेकिन इस दिन गांव वालों की सक्रियता के कारण योजना असफल रही.

People Uproar iIn Korba
आरोपियों की गिरफ्तारी पर लोगों का हंगामा (ETV BHARAT)

जिसके बाद 11 नवंबर की रात को डकैती डाली गई और लूटपाट को अंजाम दिया गया. पीड़ित परिवार ने डेढ़ लाख रुपए नगद सहित शादी के लिए रखे जेवरात को मिलाकर कुल साढ़े 11 लाख रुपए के डकैती की बात अपने बयान में कही थी. जबकि पुलिस ने खुलासे में कुल 5 लाख रुपए के डकैती की बात कही है. डकैती कांड में इस्तेमाल किए गए एक बट गन, तलवार, गुप्ती के साथ ही चार पहिया वाहनों को जप्त किया गया है. जिनकी संख्या चार है.

The police seized the weapons used in the robbery.
डकैती में इस्तेमाल हथियारों को पुलिस ने किया जब्त (ETV BHARAT)

100 से अधिक लोगों से हुई पूछताछ :डकैती कांड के खुलासे का पुलिस पर कितना दबाव था, यह इसी बात से समझा जा सकता है कि पुलिस ने डकैती कांड के बाद कुल पांच टीमों का गठन किया था. जिसमें 50 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे. 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई.

बड़ी तादाद में जहां-जहां सीसीटीवी मौजूद था. उसके फुटेज खंगाले गए. साइबर क्राइम टीम को कॉल डिटेल निकालने में कई दिन लग गए. लगातार पुलिस की संयुक्त टीम इस पर काम कर रही थी. तकनीकी जानकारी और अन्य साक्ष्य के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची, पुलिस की एक टीम डकैती वाले रात के अगले दिन से गांव में कैंप कर रही थी जो 24 घंटे तराईडांड में मौजूद थी.

कुल 19 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी: डकैती के आरोप में पुलिस ने कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें से कुछ जांजगीर के भी हैं, तो कुछ कटघोरा और सुतर्रा क्षेत्र के निवासी हैं. पुलिस के अनुसार आरोपियों की संख्या और बढ़ सकती है. पुलिस ने डकैती के आरोप में

  • साहिब दास, उम्र 44 वर्ष
  • विदेशी दास, उम्र 36 वर्ष
  • सुनील दास, उम्र 25 वर्ष
  • नंदकिशोर राठौर, उम्र 34 वर्ष
  • पवन पूजन सिंह, उम्र 45 वर्ष
  • संतोष कुमार श्रीवास, उम्र 48 साल
  • उमेश सिंह ठाकुर, उम्र 31 वर्ष
  • समार सिंह, उम्र 60 वर्ष
  • कलेश्वर सिंह, उम्र 27 वर्ष
  • रतिराम सिंह, उम्र 54 वर्ष
  • चंद्रकांत डिक्सेना, उम्र 39 वर्ष
  • नरसिंह दास , उम्र 40 वर्ष
  • श्याम जायसवाल, उम्र 28 वर्ष
  • गोरेलाल पटेल, उम्र 36 वर्ष
  • रितेश श्याम, उम्र 46 वर्ष
  • गुनितराम पटेल, उम्र 60 वर्ष
  • शंकर पटेल, उम्र 28 वर्ष
  • प्रदीप यादव उम्र 23 वर्ष
  • अर्जुन विश्वकर्मा, उम्र 19 साल
  • अजय विश्वकर्मा, उम्र 19 वर्ष

परिजनों ने कार्रवाई का किया विरोध: आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान परिजनों ने कार्रवाई का विरोध किया है. जब पुलिस 19 आरोपियों को मेडिकल कॉलेज में लेकर आई थी तो उस दौरान भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. इसी दौरान गांव तराईडांड से महिलाएं यहां पहुंच गई. जिनके पति, बेटे और रिश्तेदारों को पुलिस ने आरोपी बनाया था. महिलाएं काफी आक्रोशित थी, जिन्होंने पुलिस के विरोध में जमकर नारेबाजी की. लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बेकसूरों को फंसाया है. इस दौरान आत्महत्या की धमकी भी दी गई. जिससे पुलिस और परिजनों के बीच हाथापाई की स्थिति पैदा हो गई.

अपराध के खिलाफ दुर्ग पुलिस का एक्शन, बोरी में हुई लूट का पर्दाफाश, लाखों की नकदी समेत 39 जुआरी अरेस्ट

ESMA के तहत गिरफ्तारी, बालोद में कर्मचारियों का विरोध, ये गंभीर आरोप लगाए

TAGGED:

CHHATTISGARH CRIME NEWS
ROBBERY IN KORBA
कोरबा डकैती कांड
कोरबा पुलिस
KORBA ROBBERY CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.