कोरबा डकैती कांड में बड़ा खुलासा, 19 आरोपी गिरफ्तार, लोगों ने पुलिस पर उठाए सवाल

पड़ोसी ने सौम्या चौरसिया के पैसों की जानकारी डकैतों को दी: पीड़ित शत्रुघ्न दास की बेटी को कांग्रेस शासन काल में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की सचिव सौम्या चौरसिया ने गोद लिया था. जेल जाने के पहले तक वह सौम्या का साथ ही रहती थी इसके बाद वापस लौट आई थी.

पुलिस पर केस सुलझाने का था दवाब: जिसके बाद से ही इस मामले को सुलझाने का पुलिस पर भारी दबाव था. मंगलवार को कोरबा के एएसपी नीतीश ठाकुर ने मीडिया के सामने इस डकैती कांड को लेकर बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि डकैती कांड में कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जिन्होंने डकैती की घटना को अंजाम दिया था. इस डकैती कांड में मास्टरमाइंड सहित गैंग में 4 बैगा भी शामिल हैं. दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आरोपियों के मेडिकल परीक्षण के दौरान आरोपियों के परिजन पहुंच गए. जिन्होंने जमकर हंगामा किया. पुलिस पर बेकसूरों को फंसाने का आरोप लगाया.

कोरबा: कोरबा के डकैती कांड में पुलिस ने 7 दिन बाद बड़ा खुलासा किया है. डकैती की घटना बालको थाना क्षेत्र के सोनगुड़ा पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव तराईडांड निवासी शत्रुघ्न दास के घर हुई थी. मंगलवार 11 नवंबर की रात को 15 से 20 हथियार बंद नकाबपोश डकैतों ने घटना को अंजाम दिया. परिवार के 11 सदस्यों के हाथ और मुंह बांधकर डकैती की गई.

डकैतों ने तांत्रिक की भी मदद ली: जानकारी है कि शत्रुघ्न के पड़ोसी साहिब दास ने सौम्या चौरसिया के करोड़ों रुपए शत्रुघ्न के घर में होने की जानकारी डकैतों को दी थी. इसके बाद बैगाओं के माध्यम से कथित तंत्र क्रिया भी करवाई गई. बैगाओं ने पुष्टि कर बतस्य कि शत्रुघ्न के घर में गड़ा धन है. इसके बाद डकैतों ने पहले 6 नवंबर को डकैती डालने का प्लान बनाया, लेकिन इस दिन गांव वालों की सक्रियता के कारण योजना असफल रही.

जिसके बाद 11 नवंबर की रात को डकैती डाली गई और लूटपाट को अंजाम दिया गया. पीड़ित परिवार ने डेढ़ लाख रुपए नगद सहित शादी के लिए रखे जेवरात को मिलाकर कुल साढ़े 11 लाख रुपए के डकैती की बात अपने बयान में कही थी. जबकि पुलिस ने खुलासे में कुल 5 लाख रुपए के डकैती की बात कही है. डकैती कांड में इस्तेमाल किए गए एक बट गन, तलवार, गुप्ती के साथ ही चार पहिया वाहनों को जप्त किया गया है. जिनकी संख्या चार है.

100 से अधिक लोगों से हुई पूछताछ :डकैती कांड के खुलासे का पुलिस पर कितना दबाव था, यह इसी बात से समझा जा सकता है कि पुलिस ने डकैती कांड के बाद कुल पांच टीमों का गठन किया था. जिसमें 50 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे. 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई.

बड़ी तादाद में जहां-जहां सीसीटीवी मौजूद था. उसके फुटेज खंगाले गए. साइबर क्राइम टीम को कॉल डिटेल निकालने में कई दिन लग गए. लगातार पुलिस की संयुक्त टीम इस पर काम कर रही थी. तकनीकी जानकारी और अन्य साक्ष्य के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची, पुलिस की एक टीम डकैती वाले रात के अगले दिन से गांव में कैंप कर रही थी जो 24 घंटे तराईडांड में मौजूद थी.

कुल 19 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी: डकैती के आरोप में पुलिस ने कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें से कुछ जांजगीर के भी हैं, तो कुछ कटघोरा और सुतर्रा क्षेत्र के निवासी हैं. पुलिस के अनुसार आरोपियों की संख्या और बढ़ सकती है. पुलिस ने डकैती के आरोप में

परिजनों ने कार्रवाई का किया विरोध: आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान परिजनों ने कार्रवाई का विरोध किया है. जब पुलिस 19 आरोपियों को मेडिकल कॉलेज में लेकर आई थी तो उस दौरान भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. इसी दौरान गांव तराईडांड से महिलाएं यहां पहुंच गई. जिनके पति, बेटे और रिश्तेदारों को पुलिस ने आरोपी बनाया था. महिलाएं काफी आक्रोशित थी, जिन्होंने पुलिस के विरोध में जमकर नारेबाजी की. लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बेकसूरों को फंसाया है. इस दौरान आत्महत्या की धमकी भी दी गई. जिससे पुलिस और परिजनों के बीच हाथापाई की स्थिति पैदा हो गई.