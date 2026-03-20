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कानपुर में फर्जी डिग्री घोटाला मामले में बड़ा खुलासा, 3 यूनिवर्सिटी की 287 डिग्रियां निकलीं फेक, ऐसे खुला राज

कानपुर : फर्जी डिग्री और मार्कशीट बनाने वाले गिरोह की जांच में एक बार फिर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने तीन अलग-अलग विश्वविद्यालयों से जुड़ी कुल 287 डिग्रियां और मार्कशीट को फर्जी पाया है. इनमें सबसे ज्यादा संख्या मणिपुर की एशियन यूनिवर्सिटी से संबंधित है, जहां 284 दस्तावेज पूरी तरह जाली साबित हुए हैं.

SIT की जांच में सामने आया कि एशियन यूनिवर्सिटी से जुड़ी इन 284 डिग्रियों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है. न तो ये गजट में दर्ज हैं और न ही यूनिवर्सिटी के डाटाबेस में इनका कोई उल्लेख मिला. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रोल नंबर का मिलान करने के बाद साफ कर दिया कि ये डिग्रियां कभी जारी ही नहीं की गई थीं. इसके अलावा, सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तीन में से दो डिग्रियां और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित हिमालयन यूनिवर्सिटी की एक डिग्री भी जांच में फर्जी पाई गई है.

CSJMU को सौंपे गए 371 दस्तावेज : जांच के तहत SIT ने 371 दस्तावेज जिनमें डिग्रियां, मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट शामिल हैं को छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर को सत्यापन के लिए सौंपे हैं. SIT का नेतृत्व कर रहे एडीसीपी साउथ योगेश कुमार ने बताया, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 2 से 3 दिनों में जांच पूरी करने का भरोसा दिया है.

छापेमारी से खुला था पूरा नेटवर्क : इस पूरे मामले की शुरुआत 18 फरवरी 2026 को हुई थी, जब किदवई नगर पुलिस ने जूही क्षेत्र में स्थित शैल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के दफ्तर पर छापा मारा था. वहां से 9 राज्यों के 14 विश्वविद्यालयों और यूपी बोर्ड से जुड़े 900 से ज्यादा संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए थे. बरामद दस्तावेजों में बीटेक, एमटेक, बीफार्मा, डीफार्मा और एलएलबी जैसे कोर्स शामिल थे. मौके से पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था.