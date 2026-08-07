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दिल्ली CAG रिपोर्ट: ई-वे बिल में करोड़ों की गड़बड़ी, सरकारी खजाने को तगड़ा झटका

रद्द रजिस्ट्रेशन का खेल: 28 ऐसे करदाता, जिनका रजिस्ट्रेशन पहले ही रद्द हो चुका था, उन्होंने भी 734.75 करोड़ रुपये के माल की आवाजाही की और 99.39 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया छोड़ दिया. विभाग ने इनसे वसूली के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए.

जीएसटी रिटर्न से दूरी: 15 करदाताओं ने 252.66 करोड़ रुपये के माल पर 580 ई-वे बिल तो बनाए, लेकिन जीएसटीआर-3बी रिटर्न ही फाइल नहीं किया, जिससे 31.46 करोड़ रुपये का टैक्स फंसा रह गया.

लापरवाही की हद: पांच करदाताओं ने 33.89 करोड़ रुपये के माल की आवाजाही पर 759 ई-वे बिल जनरेट किए, लेकिन 4.68 करोड़ रुपये की टैक्स देनदारी का भुगतान नहीं किया.

CAG ने 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए ई-वे बिल प्रणाली का 'परफॉरमेंस ऑडिट' किया. रिपोर्ट में कहा गया है कि विभाग का प्रवर्तन तंत्र कर चोरी को रोकने में पूरी तरह प्रभावी नहीं रहा है. ऑडिट में पाया गया कि कई करदाता जो 'कंपोजिशन लेवी स्कीम' के तहत अयोग्य थे, उन्होंने भी इसका लाभ लिया. इसके अलावा, ऐसे करदाताओं ने ई-वे बिल जनरेट किए जिन्होंने या तो 'निल रिटर्न' फाइल किए या फिर रिटर्न ही फाइल नहीं किए.

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन शुक्रवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई. कैग की इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग और व्यापार एवं कर विभाग के कामकाज व कर प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं. रिपोर्ट में ई-वे बिल प्रणाली में बड़ी अनियमितताओं और टैक्स चोरी के कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है.

एक ही इनवॉइस पर कई बिल: ऑडिट में यह भी पाया गया कि टैक्स चोरी के लिए चालाकी का सहारा लिया गया. सात करदाताओं ने 32 इनवॉइस का उपयोग करके 65 ई-वे बिल जनरेट किए. यानी एक ही इनवॉइस को दो से तीन बार इस्तेमाल किया गया, जिससे आउटवर्ड सप्लाई की रिपोर्टिंग में गड़बड़ी की आशंका है. साथ ही, 11 करदाताओं ने ऐसे वाहनों के नंबरों का उपयोग करके 18 ई-वे बिल जनरेट किए जो या तो स्क्रैप हो चुके थे, चोरी के थे, या जिनका रजिस्ट्रेशन निलंबित या रद्द था.

आईटीसी का फर्जी दावा: इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) में भी बड़े फर्जीवाड़े उजागर हुए हैं. तीन करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी में 14.99 करोड़ रुपये का आईटीसी क्लेम किया, जबकि जीएसटीआर-2ए (GSTR-2A) के अनुसार उनके पास केवल 5.29 करोड़ रुपये का ही आईटीसी उपलब्ध था. इसी तरह, एक अन्य मामले में 3.33 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आईटीसी अनुचित तरीके से क्लेम किया गया. एक अलग मामले में, एक करदाता को बिना टैक्स सत्यापन के 89.35 लाख रुपये का आईटीसी दे दिया गया, जिससे सरकार को कर, ब्याज और जुर्माने के रूप में भारी नुकसान हुआ.

"पिछले वर्ष से लोक लेखा समिति उन सीएजी रिपोर्टों की जांच में लगातार कार्य कर रही है, जिन्हें पिछली सरकारों के दौरान सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया था. अब समिति ने पिछले वर्ष प्रस्तुत सीएजी रिपोर्टों पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं. मुझे विश्वास है कि इस वर्ष प्रस्तुत सीएजी रिपोर्टों की जांच भी वर्ष के अंत तक पूरी कर ली जाएगी. मैंने विधानसभा सचिवालय को निर्देश दिया है कि इन रिपोर्टों को संबंधित विभागों को भेजा जाए ताकि कार्रवाई प्रतिवेदन (एक्शन टेकन नोट्स) शीघ्र प्राप्त हो सकें. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, सीएजी की टिप्पणियां केवल कुछ मामलों की जांच पर आधारित हैं. इसलिए संबंधित विभागों को इसे चेतावनी के रूप में लेते हुए भविष्य में ऐसी कमियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि सीमित सरकारी संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके." - विजेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा

जीएसटी रिटर्न में करोड़ों का अंतर

विभाग के कामकाज की निगरानी पर की गई ऑडिट में पता चला कि 2018-21 के दौरान जीएसटी रिटर्न में भारी विसंगतियां थीं. ऑडिट के दौरान 70 करदाताओं के रिटर्न की जांच में 3,710.17 करोड़ रुपये का टर्नओवर अंतर पाया गया, जिससे 3,071.92 करोड़ रुपये का संभावित राजस्व प्रभाव पड़ा. हालांकि, विभाग ने 487 हाई-वैल्यू विसंगतियों में से केवल 127 मामलों में जवाब दिया और 91 मामलों में ही उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की.

स्टाम्प ड्यूटी में भी कमी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड की जांच में यह भी सामने आया कि स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में भी 1.91 करोड़ रुपये की कमी पाई गई. यह गड़बड़ी औद्योगिक/आवासीय दरों के बजाय गलत तरीके से कृषि दर लागू करने के कारण हुई. सीएजी की यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार के टैक्स विभाग के लिए एक बड़ा सबक है. रिपोर्ट साफ तौर पर इशारा करती है कि विभाग की प्रवर्तन गतिविधियां और डेटा मॉनिटरिंग सिस्टम में सुधार की सख्त जरूरत है. अगर इन खामियों को जल्द दूर नहीं किया गया, तो सरकारी खजाने को होने वाला नुकसान और बढ़ सकता है.

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