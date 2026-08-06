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शाहजहांपुर में हिंदू युवक की हत्या में पुलिस का बड़ा खुलासा, प्रेमिका की वजह से हुई थी निर्मम हत्या

शाहजहांपुर: पुलिस ने 31 जुलाई को हुई हिंदू युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है. युवक की हत्या एक युवती से प्रेम प्रसंग के चलते हुई. आरोपी और मृतक का एक ही युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था. हत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्रेमिका के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस इससे पहले आरोपी समीर अली समेत 4 लोगों को जेल भेज चुकी है.

गौतम मर्डर केस की गुत्थी सुलझी: मामला 31 जुलाई 2026 का है जब थाना कांट क्षेत्र के दिलावरपुर में गौतम मौर्य नाम के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद आरोपी को भीड़ ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था. जिसके बाद साथ घंटे तक चक्का जाम करके भारी हंगामा हुआ था. मामले में पुलिस ने आरोपी के पिता भाई समेत तीन लोगों को और जेल भेज दिया था. अब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए अश्विनी नाम के युवक को गिरफ्तार किया है.