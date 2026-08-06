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शाहजहांपुर में हिंदू युवक की हत्या में पुलिस का बड़ा खुलासा, प्रेमिका की वजह से हुई थी निर्मम हत्या

गौतम मर्डर केस: समीर अली के बाद अब अश्वनी गिरफ्तार!

गौतम मर्डर केस
गौतम मर्डर केस (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 9:52 AM IST

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शाहजहांपुर: पुलिस ने 31 जुलाई को हुई हिंदू युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है. युवक की हत्या एक युवती से प्रेम प्रसंग के चलते हुई. आरोपी और मृतक का एक ही युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था. हत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्रेमिका के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस इससे पहले आरोपी समीर अली समेत 4 लोगों को जेल भेज चुकी है.

गौतम मर्डर केस की गुत्थी सुलझी: मामला 31 जुलाई 2026 का है जब थाना कांट क्षेत्र के दिलावरपुर में गौतम मौर्य नाम के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद आरोपी को भीड़ ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था. जिसके बाद साथ घंटे तक चक्का जाम करके भारी हंगामा हुआ था. मामले में पुलिस ने आरोपी के पिता भाई समेत तीन लोगों को और जेल भेज दिया था. अब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए अश्विनी नाम के युवक को गिरफ्तार किया है.

गौतम मर्डर केस: समीर अली के बाद अब अश्वनी गिरफ्तार
गौतम मर्डर केस: समीर अली के बाद अब अश्वनी गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)

अश्विनी ने पूछताछ करने पर बताया कि गौतम तथा समीर सहित अन्य कुछ लड़के मेरी बहन से बातचीत करते थे. उसे ब्लैकमेल करते हुए एक-दूसरे से बात न करने के लिए दबाव बनाते थे. वे सभी उसे धमकी देते थे कि यदि वह किसी अन्य व्यक्ति से बात करेगी तो उससे बात करने वाले व्यक्ति को मार देंगे. जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मैंने अपनी बहन का विवाह तय कर दिया, किन्तु उक्त दोनों ने मिलकर मेरी बहन का रिश्ता तुड़वा दिया. इसके बाद दोनों को एक-दूसरे के माध्यम से निपटाने की योजना बनाई.- देवेंद्र कुमार, एसपी सिटी

प्रेम प्रसंग में मर्डर: अश्वनी की बहन से मृतक गौतम मौर्य और समीर अली का प्रेम प्रसंग चल रहा था. मृतक गौतम मौर्य बेहद दबंग किस्म का था और वह आरोपी समीर और अपनी प्रेमिका को धमकता था. इसके अलावा प्रेमिका के भाई को भी धमकता था. इसके बाद प्रेमिका के भाई ने समीर के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची और समीर को हत्या करने के लिए उकसाया जिसके बाद समीर ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने मामले में हत्या के लिए उकसाने के आरोप में साजिश में शामिल प्रेमिका के भाई अश्वनी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.


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