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यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल; 15 IPS के ट्रांसफर, तरुण गाबा लखनऊ नए कमिश्नर, सेंगर बने डीजी इंटेलिजेंस

लखनऊ: यूपी सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए हैं. इसमें कई महत्वपूर्ण पदों पर नई तैनाती दी गई है. इस फेरबदल में सबसे अहम बदलाव लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में हुआ है. पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र के. सेंगर को पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस नियुक्त किया गया है. साथ ही उन्हें डीजी सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. लखनऊ पुलिस कमिश्नर के पद पर अब तरुण गाबा की तैनाती की गई है. वह अब तक अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) सुरक्षा के पद पर कार्यरत थे.