यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल; 15 IPS के ट्रांसफर, तरुण गाबा लखनऊ नए कमिश्नर, सेंगर बने डीजी इंटेलिजेंस
पीयूष मोर्डिया को एडीजी वाराणसी जोन पद से हटाकर पुलिस आयुक्त प्रयागराज बनाया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 2:24 PM IST|
Updated : July 28, 2026 at 2:31 PM IST
लखनऊ: यूपी सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए हैं. इसमें कई महत्वपूर्ण पदों पर नई तैनाती दी गई है. इस फेरबदल में सबसे अहम बदलाव लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में हुआ है. पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र के. सेंगर को पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस नियुक्त किया गया है. साथ ही उन्हें डीजी सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. लखनऊ पुलिस कमिश्नर के पद पर अब तरुण गाबा की तैनाती की गई है. वह अब तक अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) सुरक्षा के पद पर कार्यरत थे.
किसको कहां मिली तैनाती
- 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी मथुरा अशोक जैन को गोरखपुर जोन के पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक पद से हटाकर पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन एवं आपात सेवाएं, मुख्यालय लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है.
- 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी अमरेन्द्र के. सेंगर को लखनऊ पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना (इंटेलिजेंस), उत्तर प्रदेश बनाया गया है. इसके साथ ही उन्हें पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.
- 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी राम कुमार को एडीजी लॉजिस्टिक्स के पद से हटाकर अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन की जिम्मेदारी दी गई है.
- 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी नवीन अरोरा को एडीजी तकनीकी सेवाएं के पद से हटाकर अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन नियुक्त किया गया है.
- 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी पीयूष मोर्डिया को एडीजी वाराणसी जोन के पद से हटाकर पुलिस आयुक्त, प्रयागराज बनाया गया है.
- 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी भगवान एस. श्रीवास्तव को एडीजी अभिसूचना के पद से हटाकर अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं की जिम्मेदारी दी गई है.
- 1999 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉ. संजीव गुप्ता अपने वर्तमान पद अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय पर बने रहेंगे. इसके साथ ही उन्हें अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.
- 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी तरुण गाबा को एडीजी सुरक्षा के पद से हटाकर लखनऊ पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है.
- 2002 बैच के आईपीएस अधिकारी धर्मवीर को आईजी होमगार्ड्स के पद से हटाकर पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी पूर्वी जोन, प्रयागराज बनाया गया है.
- 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहित गुप्ता को गृह विभाग के सचिव पद से हटाकर पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है.
- 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी विनोद कुमार सिंह को डॉ. भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद से हटाकर पुलिस महानिरीक्षक, विशेष जांच, उत्तर प्रदेश नियुक्त किया गया है.
- 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी जोगेन्द्र कुमार को प्रयागराज पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर पुलिस महानिरीक्षक, पीटीएस, मुरादाबाद बनाया गया है.
- 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी आनंद सुरेश राव कुलकर्णी को आईजी भ्रष्टाचार निवारण संगठन के पद से हटाकर गृह विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है.
- 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी अनूप कुमार सिंह को डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध पद से हटाकर पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध शाखा (EOW), उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है.
- 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी आनंद कुमार को डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध पद से हटाकर पुलिस अधीक्षक, लोक शिकायत, डीजीपी मुख्यालय नियुक्त किया गया है.
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