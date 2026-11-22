यूपी के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल; 144 DSP-ACP के तबादले, लिस्ट में इनके नाम
लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा पुलिस कमिश्नरेट से अधिकारी इधर से उधर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 7:43 PM IST
लखनऊ: पुलिस विभाग में रविवार को बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं. जारी सूची में 144 पुलिस उपाधीक्षकों (डीएसपी) और सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. कई जिलों में तैनात पुलिस उपाधीक्षकों को दूसरे जिलों में भेजा गया है. पुलिस कमिश्नरेट में तैनात कई सहायक पुलिस आयुक्तों का भी तबादला किया गया है. लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद समेत कई कमिश्नरेट और जिलों के पुलिस अधिकारियों का तबादला होने के साथ ही अधिकारियों को नई तैनाती पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं.
लखनऊ कमिश्नरेट के 8 ACP का तबादला
लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में कार्यरत सुजीत कुमार दुबे, रजनीश वर्मा, राधा रमण सिंह, रत्नेश सिंह, शकील अहमद, अनूप कुमार, रंजीत कुमार और विवेक यादव सहित अन्य अधिकारियों के नाम तबादला लिस्ट में हैं.
कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के 3 सहायक पुलिस आयुक्त
लिस्ट में कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के दिलीप कुमार सिंह, मंजय सिंह और अभिषेक कुमार राहुल का नाम है.
गौतम बुद्ध नगर के 5 एसीपी
गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के प्रवीण कुमार सिंह-1, राजीव कुमार गुप्ता, पवन कुमार, दीक्षा सिंह, और विवेक रंजन राय.
गाजियाबाद के 5 एसीपी
सिद्वार्थ गौतम, सूर्यबली मौर्य, भास्कर वर्मा, प्रियाशी पाल, जियाउद्दीन अहमद.
प्रयागराज के 4 एसीपी
रवि कुमार गुप्ता, सुनील कुमार सिंह-2, विवेक यादव, अजेन्द्र यादव.
आगरा पुलिस कमिश्नरेट के 4 एसीपी
देवेश कुमार सिंह-1, इमरान अहमद, गौरव सिंह -2, श्यामजीत प्रमिला सिंह.
वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के 3 एसीपी
गौरव कुमार, प्रज्ञा पाठक, अनिल कुमार पाण्डेय के नाम ट्रांसफर लिस्ट में हैं.
लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में स्थानांतरित होकर आए एसीपी
राम करन पुलिस उपाक्षीक्षक बुलन्दशहर से लखनऊ सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर, अमरीश कुमार, पुलिस उपाक्षीक्षक फिरोजाबाद से लखनऊ सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर, विवेक यादव एसीपी प्रयागराज से लखनऊ सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर, अरविन्द कुमार-1 पुलिस उपाक्षीक्षक उन्नाव से लखनऊ सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर, समीर कुमार सिंह, पुलिस उपाक्षीक्षक बाराबंकी से लखनऊ सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर भेजे गए हैं.
यह भी पढ़ें: सपा संस्थापक की जयंती पर अखिलेश का एलान; सरकार बनने पर फिर शुरू करेंगे यश भारती सम्मान, देंगे ₹100000 पुरस्कार