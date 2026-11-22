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यूपी के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल; 144 DSP-ACP के तबादले, लिस्ट में इनके नाम

यूपी में ट्रांसफर ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पुलिस विभाग में रविवार को बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं. जारी सूची में 144 पुलिस उपाधीक्षकों (डीएसपी) और सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. कई जिलों में तैनात पुलिस उपाधीक्षकों को दूसरे जिलों में भेजा गया है. पुलिस कमिश्नरेट में तैनात कई सहायक पुलिस आयुक्तों का भी तबादला किया गया है. लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद समेत कई कमिश्नरेट और जिलों के पुलिस अधिकारियों का तबादला होने के साथ ही अधिकारियों को नई तैनाती पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं.

ट्रांसफर लिस्ट (Photo Credit; ETV Bharat) लखनऊ कमिश्नरेट के 8 ACP का तबादला

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में कार्यरत सुजीत कुमार दुबे, रजनीश वर्मा, राधा रमण सिंह, रत्नेश सिंह, शकील अहमद, अनूप कुमार, रंजीत कुमार और विवेक यादव सहित अन्य अधिकारियों के नाम तबादला लिस्ट में हैं. ट्रांसफर लिस्ट (Photo Credit; ETV Bharat) कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के 3 सहायक पुलिस आयुक्त लिस्ट में कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के दिलीप कुमार सिंह, मंजय सिंह और अभिषेक कुमार राहुल का नाम है. ट्रांसफर लिस्ट (Photo Credit; ETV Bharat) गौतम बुद्ध नगर के 5 एसीपी गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के प्रवीण कुमार सिंह-1, राजीव कुमार गुप्ता, पवन कुमार, दीक्षा सिंह, और विवेक रंजन राय. ट्रांसफर लिस्ट (Photo Credit; ETV Bharat) गाजियाबाद के 5 एसीपी सिद्वार्थ गौतम, सूर्यबली मौर्य, भास्कर वर्मा, प्रियाशी पाल, जियाउद्दीन अहमद. ट्रांसफर लिस्ट (Photo Credit; ETV Bharat)