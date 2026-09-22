यूपी पुलिस में फिर बड़ा फेरबदल, 18 IPS अफसरों का तबादला, इनमें एक महिला अधिकारी
कई अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक और सेनानायक की नई जिम्मेदारियां मिली हैं.
18 IPS अफसरों का तबादला. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 5:28 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बार फिर बड़ा फेरबदल हुआ है. योगी सरकार ने 18 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है. तबादला सूची में IPS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है. लिस्ट में पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. इससे पहले सोमवार को 34 IAS अधिकारियों के तबादले हुए थे.
इनको मिली नई जिम्मेदारी
- डॉ. सतीश कुमार को पुलिस अधीक्षक, संबद्ध मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, यूपी लखनऊ के पद से 1 वाहिनी एसएसएफ, लखनऊ में सेनानायक बनाया गया है.
- संजीव सुमन को संबद्ध मुख्यालय से यूपीएसआईएफएस, लखनऊ में पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.
- समीर सौरभ को सीआईडी लखनऊ से 27वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर भेजा गया है.
- आशुतोष त्रिवेदी को एपीटीसी सीतापुर से क्षेत्रीय अभिसूचना अयोध्या में पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.
- आनंद कुमार-।। को क्षेत्रीय अभिसूचना बरेली से सीआईडी लखनऊ भेजा गया है.
- संजय राय को क्षेत्रीय अभिसूचना अयोध्या से ईओडब्ल्यू लखनऊ में नई जिम्मेदारी दी गई है.
- शशि शेखर सिंह को एटीएस लखनऊ से 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर में सेनानायक बनाया गया है.
- वंशराज सिंह यादव को सीआईडी मुख्यालय लखनऊ से 3 वाहिनी एसएसएफ प्रयागराज में सेनानायक बनाया गया है.
- राजकुमार को सुरक्षा मथुरा से सतर्कता अधिष्ठान में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है.
- प्रीतिबाला गुप्ता एटीएस लखनऊ में ही पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर रहेंगी.
- कमल किशोर को पुलिस मुख्यालय लखनऊ से ईओडब्ल्यू लखनऊ भेजा गया है.
- देवेश कुमार शर्मा को यूपीपीसीएल मुख्यालय से खाद्य प्रकोष्ठ में पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.
- राहुल मिठास तकनीकी सेवाएं लखनऊ में ही बने रहेंगे.
- डॉ. कृष्ण गोपाल को 5वीं वाहिनी एसएसएफ सहारनपुर से पीटीसी मुरादाबाद में पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.
- शोएब इकबाल को एसीओ मुख्यालय लखनऊ से यातायात निदेशालय में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है.
- पवित्र मोहन त्रिपाठी को ईओडब्ल्यू मुख्यालय लखनऊ से आरटीसी चुनार, मिर्जापुर भेजा गया है.
- आलोक कुमार शर्मा सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ में ही रहेंगे.
- महेश सिंह अत्री को पीटीएस मुरादाबाद से क्षेत्रीय अभिसूचना बरेली में पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.
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