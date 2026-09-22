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यूपी पुलिस में फिर बड़ा फेरबदल, 18 IPS अफसरों का तबादला, इनमें एक महिला अधिकारी

18 IPS अफसरों का तबादला. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बार फिर बड़ा फेरबदल हुआ है. योगी सरकार ने 18 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है. तबादला सूची में IPS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है. लिस्ट में पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. इससे पहले सोमवार को 34 IAS अधिकारियों के तबादले हुए थे.

इनको मिली नई जिम्मेदारी