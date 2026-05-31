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यूपी स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल, 21 से ज्यादा जिलों में नए CMO तैनात, जानिए किसे कहां मिली तैनाती

प्रदेश के 23 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को उनके स्थान से हटाकर नए स्थान पर तैनाती दी गई है.

यूपी स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर.
यूपी स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 3:35 PM IST

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लखनऊ : ट्रांसफर पॉलिसी के आखिरी दिन 31 मई यानी आज तक ही विभागीय तबादले होंगे. इसी के तहत चिकित्सा विभाग में भी बड़े स्तर पर ट्रांसफर किए गए हैं. प्रदेश के 23 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को उनके स्थान से हटाकर नए स्थान पर तैनाती दी गई है. विशेष सचिव रवि रंजन की तरफ से सीएमओ के ट्रांसफर संबंधी आदेश जारी किए गए हैं.

डॉ. हरिनंदन प्रसाद को जालौन का सीएमओ बनाया गया है. डॉ. नीरज त्यागी को ज्वाइंट डायरेक्टर आगरा बनाकर भेजा गया है. डॉ. रमेश कुमार मिश्रा को सोनभद्र का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है. डॉ. रंजन गौतम अब बाराबंकी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी होंगे. डॉ. अजय कुमार शर्मा को उन्नाव के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

डॉ. अभय नारायण राय बलिया के सीएमओ होंगे. डॉ. अल्का शुक्ला को हमीरपुर का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है. डॉ. उदयभान सिंह मुख्य चिकित्सा अधिकारी फतेहपुर होंगे. डॉ. किशोर कुमार आहूजा हापुड़ के सीएमओ बनाए गए हैं. डॉ. गंगाराम गौतम को जौनपुर को सीएमओ बनाया गया है. डॉ. पंकज कुमार मऊ के सीएमओ, डॉ. प्रमोद कुमार अंबेडकर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी होंगे.

डॉ. भुवन चन्द्र पन्त को पीलीभीत का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाकर भेजा गया है. डॉ. मुकेश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सीएमओ के जिम्मेदारी दी गई है. डॉ. रमाकान्त सागर अमरोहा के सीएमओ होंगे. डॉ. रामनाथ सिंह अलीगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी होंगे. डॉ. विकास चन्द्रा कन्नौज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी होंगे.

डॉ. विकास शर्मा को बदायूं, डॉ. विनय कुमार को महोबा, डॉ. वेद प्रकाश को हाथरस, डॉ. सचिन चन्द्र वैश्य को गाजियाबाद, डॉ. सुखरंजन समदर को सीतापुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. डॉ. अवधेश कुमार यादव को कानपुर सीएमओ की जिम्मेदारी दी गई है.

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