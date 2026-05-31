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यूपी स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल, 21 से ज्यादा जिलों में नए CMO तैनात, जानिए किसे कहां मिली तैनाती

लखनऊ : ट्रांसफर पॉलिसी के आखिरी दिन 31 मई यानी आज तक ही विभागीय तबादले होंगे. इसी के तहत चिकित्सा विभाग में भी बड़े स्तर पर ट्रांसफर किए गए हैं. प्रदेश के 23 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को उनके स्थान से हटाकर नए स्थान पर तैनाती दी गई है. विशेष सचिव रवि रंजन की तरफ से सीएमओ के ट्रांसफर संबंधी आदेश जारी किए गए हैं.

डॉ. हरिनंदन प्रसाद को जालौन का सीएमओ बनाया गया है. डॉ. नीरज त्यागी को ज्वाइंट डायरेक्टर आगरा बनाकर भेजा गया है. डॉ. रमेश कुमार मिश्रा को सोनभद्र का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है. डॉ. रंजन गौतम अब बाराबंकी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी होंगे. डॉ. अजय कुमार शर्मा को उन्नाव के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

डॉ. अभय नारायण राय बलिया के सीएमओ होंगे. डॉ. अल्का शुक्ला को हमीरपुर का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है. डॉ. उदयभान सिंह मुख्य चिकित्सा अधिकारी फतेहपुर होंगे. डॉ. किशोर कुमार आहूजा हापुड़ के सीएमओ बनाए गए हैं. डॉ. गंगाराम गौतम को जौनपुर को सीएमओ बनाया गया है. डॉ. पंकज कुमार मऊ के सीएमओ, डॉ. प्रमोद कुमार अंबेडकर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी होंगे.