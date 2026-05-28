यूपी भाजपा में बड़ा फेरबदल; 5 जिलों में नए जिलाध्यक्ष, पंकज चौधरी ने जारी की सूची
प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जारी सूची में जातीय समीकरणों का भी पूरा ध्यान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 6:58 PM IST
लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूती देने की कवायद के तहत उत्तर प्रदेश के अपने 98 संघटनात्मक जिलों में से 5 में नए जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने शनिवार को यह सूची जारी की.
घोषणा के मुताबिक दिलीप देव पटेल को अम्बेडकर नगर, राम सकल पटेल को वाराणसी, काशी नाथ सिंह को चंदौली, रमेश प्रसाद गुप्ता को गोरखपुर महानगर और काली प्रसाद को देवरिया का जिलाध्यक्ष बनाया गया है.
प्रदेश अध्यक्ष श्री @mppchaudhary ने निम्न जनपदों के जिलाध्यक्ष घोषित किए। pic.twitter.com/JbLQi4TD13— BJP Uttar Pradesh (@BJP4UP) May 28, 2026
जातीय समीकरण का ध्यान: जारी सूची के मुताबिक इसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है. पूर्वांचल के इन अहम जिलों में पार्टी ने पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया है. वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जबकि गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है. ऐसे में इन दोनों जगहों पर संगठन की कमान अनुभवी चेहरों को सौंपी गई है.
राम सकल पटेल लंबे समय से वाराणसी में संगठन के काम देख रहे थे और जमीनी पकड़ रखते हैं. वहीं, गोरखपुर महानगर की जिम्मेदारी रमेश प्रसाद गुप्ता को देकर पार्टी ने वैश्य समाज को साधने का संदेश दिया है. काशी नाथ सिंह चंदौली में संगठन के पुराने चेहरे हैं. अम्बेडकर नगर में दिलीप देव पटेल और देवरिया में काली प्रसाद को कमान देकर पार्टी ने स्थानीय समीकरण दुरुस्त किए हैं.
2027 की तैयारी शुरू: प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के पद संभालने के बाद जिलाध्यक्षों की यह अंतिम सूची है. माना जा रहा है कि पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन में बदलाव शुरू कर दिए हैं. नए जिलाध्यक्षों को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और केंद्र-राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का टास्क दिया जाएगा.
सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों से प्रदेश नेतृत्व ने जल्द से जल्द कार्यभार संभालकर मंडल और सेक्टर स्तर तक कमेटियां गठित करने को कहा है. पार्टी का फोकस सदस्यता अभियान और आगामी चुनाव पर है.
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