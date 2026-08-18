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2027 चुनाव से पहले यूपी भाजपा में बड़ा फेरबदल: विनोद तावड़े बने प्रभारी, जगदीश पटेल सह-प्रभारी

UP BJP में बड़ा उलटफेर! 2027 के लिए नए सेनापति तय

मिशन 2027: BJP का बड़ा दांव!
मिशन 2027: BJP का बड़ा दांव! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 12:20 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 1:09 PM IST

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लखनऊ: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है. वहीं पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री जगदीश ईश्वरभाई पटेल को उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है. 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यह नियुक्ति संगठन को नई दिशा देने के मकसद से की गई है.

मुख्यालय से जारी हुआ पत्र: भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय की ओर से इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है. जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनके लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं. विधानसभा चुनाव से लेकर आगामी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी यही प्रभारी संभालेंगे. राज्य संगठन और केंद्रीय संगठन के बीच सेतु का काम करेंगे.

भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय से जारी पत्र
भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय से जारी पत्र (Photo Credit: ETV Bharat)
विनोद तावड़े के बारे में जानिए: विनोद तावड़े महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के मराठा नेता हैं. उनका राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से शुरू हुआ था. बोरीवली से विधायक और महाराष्ट्र में शिक्षा मंत्री रह चुके तावड़े को संगठनात्मक कौशल के लिए जाना जाता है. उन्हें 2021 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया. पार्टी ने उन्हें बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य का चुनाव प्रभारी भी सौंपा, जहां NDA को नीतीश कुमार की वापसी में उनकी भूमिका अहम रही. मार्च 2026 में भाजपा ने उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया और वे पहली बार उच्च सदन पहुंचे. तावड़े को गुटबाजी से दूर और संतुलित नेता माना जाता है. पिछले 6 महीनों से वे अनौपचारिक तौर पर यूपी के मामलों में सक्रिय थे और उन्होंने ही कैबिनेट विस्तार के लिए नामों का पैनल भी तैयार किया था. अब प्रभारी बनने के बाद उनके सामने जाति-क्षेत्रीय संतुलन साधते हुए जीत की चुनौती होगी.
विनोद तावड़े: संगठन के चाणक्य, ABVP से राज्यसभा तक
विनोद तावड़े: संगठन के चाणक्य, ABVP से राज्यसभा तक (Photo Credit: ETV Bharat)



कौन हैं जगदीश ईश्वरभाई पटेल: जगदीश ईश्वरभाई पटेल गुजरात की राजनीति से जुड़े ओबीसी समुदाय के बड़े चेहरा है. उनका जन्म अहमदाबाद में ईश्वरभाई विश्वकर्मा के घर हुआ और उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया. 1998 में बूथ प्रभारी के रूप में शुरू हुआ उनका सफर 2015 से 2021 तक अहमदाबाद शहर अध्यक्ष तक पहुंचा. उनके नेतृत्व में भाजपा ने 2021 के अहमदाबाद निगम चुनाव में 192 में से 160 सीटें जीती थीं. वर्तमान में वे गुजरात सरकार में सहकारिता, नमक उद्योग, एमएसएमई, कुटीर, खादी और ग्रामीण उद्योग राज्य मंत्री हैं. पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी है. जमीनी कार्यकर्ता से संगठन प्रमुख तक का सफर तय करने वाले पटेल को RSS से भी गहरा जुड़ाव रखने वाला नेता माना जाता है. सह प्रभारी के रूप में वे तावड़े के साथ मिलकर यूपी में बूथ स्तर को मजबूत करने और हारी हुई सीटों पर विशेष फोकस करने का काम देखेंगे.

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Last Updated : August 18, 2026 at 1:09 PM IST

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