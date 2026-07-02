यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, पुलिस उपाधीक्षक और डीएसपी रैंक के 125 अधिकारी इधर से उधर
कई जिलों, पुलिस कमिश्नरेट, पीएसी, रेलवे पुलिस, सतर्कता, अभिसूचना, साइबर, प्रशिक्षण और अन्य यूनिट में तैनात डीएसपी रैंक के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गईं.
यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 3:36 PM IST
लखनऊ: यूपी पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते किया गया है. पुलिस उपाधीक्षक/डीएसपी रैंक के 125 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है.
गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत कई जिलों, पुलिस कमिश्नरेट, पीएसी, रेलवे पुलिस, सतर्कता, अभिसूचना, साइबर, प्रशिक्षण और अन्य यूनिट में तैनात डीएसपी रैंक के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई है.
ट्रांसफर लिस्ट में कई अधिकारियों को जिलों से कमिश्नरेट, कमिश्नरेट से जिलों तथा पीएसी, रेलवे, अभिसूचना, साइबर और मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं में इधर से उधर किया गया है.
देखें किसे कहां मिली तैनाती...