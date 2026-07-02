ETV Bharat / state

यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, पुलिस उपाधीक्षक और डीएसपी रैंक के 125 अधिकारी इधर से उधर

कई जिलों, पुलिस कमिश्नरेट, पीएसी, रेलवे पुलिस, सतर्कता, अभिसूचना, साइबर, प्रशिक्षण और अन्य यूनिट में तैनात डीएसपी रैंक के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गईं.

UP POLICE OFFICERS TRANSFERRED
यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 3:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: यूपी पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते किया गया है. पुलिस उपाधीक्षक/डीएसपी रैंक के 125 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है.

गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत कई जिलों, पुलिस कमिश्नरेट, पीएसी, रेलवे पुलिस, सतर्कता, अभिसूचना, साइबर, प्रशिक्षण और अन्य यूनिट में तैनात डीएसपी रैंक के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई है.

UP POLICE OFFICERS TRANSFERRED
यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल. (ETV Bharat)
UP POLICE OFFICERS TRANSFERRED
यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल. (ETV Bharat)
UP POLICE OFFICERS TRANSFERRED
यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल. (ETV Bharat)
UP POLICE OFFICERS TRANSFERRED
यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल. (ETV Bharat)
UP POLICE OFFICERS TRANSFERRED
यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल. (ETV Bharat)
UP POLICE OFFICERS TRANSFERRED
यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल. (ETV Bharat)
UP POLICE OFFICERS TRANSFERRED
यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल. (ETV Bharat)
UP POLICE OFFICERS TRANSFERRED
यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल. (ETV Bharat)
UP POLICE OFFICERS TRANSFERRED
यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल. (ETV Bharat)
UP POLICE OFFICERS TRANSFERRED
यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल. (ETV Bharat)
UP POLICE OFFICERS TRANSFERRED
यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल. (ETV Bharat)
UP POLICE OFFICERS TRANSFERRED
यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल. (ETV Bharat)
UP POLICE OFFICERS TRANSFERRED
यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल. (ETV Bharat)

ट्रांसफर लिस्ट में कई अधिकारियों को जिलों से कमिश्नरेट, कमिश्नरेट से जिलों तथा पीएसी, रेलवे, अभिसूचना, साइबर और मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं में इधर से उधर किया गया है.

UP POLICE OFFICERS TRANSFERRED
यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल. (ETV Bharat)
UP POLICE OFFICERS TRANSFERRED
यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल. (ETV Bharat)
UP POLICE OFFICERS TRANSFERRED
यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल. (ETV Bharat)
UP POLICE OFFICERS TRANSFERRED
यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल. (ETV Bharat)
UP POLICE OFFICERS TRANSFERRED
यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल. (ETV Bharat)
UP POLICE OFFICERS TRANSFERRED
यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल. (ETV Bharat)
UP POLICE OFFICERS TRANSFERRED
यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल. (ETV Bharat)
UP POLICE OFFICERS TRANSFERRED
यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल. (ETV Bharat)

देखें किसे कहां मिली तैनाती...

TAGGED:

UP NEWS
UP POLICE DEPARTMENT
UP POLICE OFFICERS TRANSFERRED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.