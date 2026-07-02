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यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, पुलिस उपाधीक्षक और डीएसपी रैंक के 125 अधिकारी इधर से उधर

यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल. ( ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते किया गया है. पुलिस उपाधीक्षक/डीएसपी रैंक के 125 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत कई जिलों, पुलिस कमिश्नरेट, पीएसी, रेलवे पुलिस, सतर्कता, अभिसूचना, साइबर, प्रशिक्षण और अन्य यूनिट में तैनात डीएसपी रैंक के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई है.