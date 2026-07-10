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तबादलों पर रोक के अंतिम दिन शिक्षा विभाग में बंपर तबादले, 1600 से अधिक प्रिंसिपल इधर से उधर

तबादलों पर रोक का अंतिम दिन होने के कारण शुक्रवार को देर रात तक अन्य संवर्गों की तबादला सूची भी जारी हो सकती है.

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 10, 2026 at 11:38 AM IST

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बीकानेर : प्रदेश में तबादलों पर लगी रोक समाप्त होने के अंतिम दिन शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला. शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने 1,653 प्राचार्य एवं समकक्ष अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए. शिक्षा निदेशक सीताराम जानी की ओर से जारी आदेशों के तहत प्रदेशभर के विभिन्न सरकारी विद्यालयों और कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया. इसके अलावा 127 अधिकारियों की एक अन्य तबादला सूची भी जारी की गई है.

लगातार जारी हो रहे तबादला आदेश : शिक्षा विभाग में पिछले कई दिनों से लगातार तबादला आदेश जारी किए जा रहे हैं. राज्य सरकार द्वारा तबादलों पर लगी रोक में दी गई छूट का लाभ उठाते हुए विभाग अलग-अलग संवर्गों में बड़े पैमाने पर स्थानांतरण कर रहा है. इससे पहले द्वितीय श्रेणी के करीब 7 हजार शिक्षकों के तबादले किए जा चुके हैं, जिससे विभाग में व्यापक प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है.

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आज और सूचियां आने की संभावना : विभागीय सूत्रों के अनुसार तबादलों पर रोक का अंतिम दिन होने के कारण शुक्रवार को देर रात तक अन्य संवर्गों की तबादला सूची भी जारी हो सकती है. विशेष रूप से स्कूल व्याख्याताओं (लेक्चरर्स) सहित अन्य पदों पर कार्यरत शिक्षकों और अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी होने की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में प्रदेशभर के हजारों शिक्षक और कर्मचारी विभाग की अगली सूची का इंतजार कर रहे हैं.

प्रशासनिक व्यवस्था को मिलेगी मजबूती : शिक्षा विभाग का मानना है कि इन तबादलों से विद्यालयों में अधिकारियों और शिक्षकों का संतुलित पदस्थापन सुनिश्चित होगा. लंबे समय से रिक्त पदों पर नियुक्तियां होने के साथ-साथ जरूरत वाले क्षेत्रों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती से शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

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विभाग में दिनभर रही हलचल : बड़ी संख्या में तबादला आदेश जारी होने के बाद शिक्षा विभाग के निदेशालय और जिला शिक्षा कार्यालयों में पूरे दिन हलचल बनी हुई है. जिन अधिकारियों और शिक्षकों के नाम सूची में शामिल हैं, वे अब नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की तैयारी में जुट गए हैं. वहीं, अंतिम दिन और भी तबादला सूचियां जारी होने की संभावना के चलते विभागीय गतिविधियां देर रात तक जारी रहने के आसार हैं.

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शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल
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