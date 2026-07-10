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तबादलों पर रोक के अंतिम दिन शिक्षा विभाग में बंपर तबादले, 1600 से अधिक प्रिंसिपल इधर से उधर

बीकानेर : प्रदेश में तबादलों पर लगी रोक समाप्त होने के अंतिम दिन शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला. शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने 1,653 प्राचार्य एवं समकक्ष अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए. शिक्षा निदेशक सीताराम जानी की ओर से जारी आदेशों के तहत प्रदेशभर के विभिन्न सरकारी विद्यालयों और कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया. इसके अलावा 127 अधिकारियों की एक अन्य तबादला सूची भी जारी की गई है.

लगातार जारी हो रहे तबादला आदेश : शिक्षा विभाग में पिछले कई दिनों से लगातार तबादला आदेश जारी किए जा रहे हैं. राज्य सरकार द्वारा तबादलों पर लगी रोक में दी गई छूट का लाभ उठाते हुए विभाग अलग-अलग संवर्गों में बड़े पैमाने पर स्थानांतरण कर रहा है. इससे पहले द्वितीय श्रेणी के करीब 7 हजार शिक्षकों के तबादले किए जा चुके हैं, जिससे विभाग में व्यापक प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है.

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आज और सूचियां आने की संभावना : विभागीय सूत्रों के अनुसार तबादलों पर रोक का अंतिम दिन होने के कारण शुक्रवार को देर रात तक अन्य संवर्गों की तबादला सूची भी जारी हो सकती है. विशेष रूप से स्कूल व्याख्याताओं (लेक्चरर्स) सहित अन्य पदों पर कार्यरत शिक्षकों और अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी होने की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में प्रदेशभर के हजारों शिक्षक और कर्मचारी विभाग की अगली सूची का इंतजार कर रहे हैं.