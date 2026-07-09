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दिल्ली प्रशासन में बड़े स्तर पर फेरबदल, कई अधिकारियों का तबादला; कई अफसर दिल्ली लौटे तो कई बाहर भेजे गए

यह फेरबदल तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. हालांकि DANICS अधिकारी जगताप कल्याणी राजेंद्र का तबादला 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा.

दिल्ली प्रशासन में बड़े स्तर पर फेरबदल
दिल्ली प्रशासन में बड़े स्तर पर फेरबदल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 9, 2026 at 8:17 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने गुरुवार को एजीएमयूटी (AGMUT) कैडर के IAS, IPS, DANICS और DANIPS अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादलों के आदेश जारी किए हैं. जारी आदेशों के तहत कई अधिकारियों को दिल्ली में नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि दिल्ली में तैनात कई अधिकारियों को लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली-दमन एवं दीव (DNH&DD), गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भेजा गया है.

दिल्ली वापस बुलाए गए DANICS अधिकारी

  • दिल्ली प्रशासन को मजबूत करने के लिए सात DANICS अधिकारियों को विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों से वापस बुलाया गया है.
  • केशव नरेंद्र सिंह – अंडमान एवं निकोबार से दिल्ली
  • अतुल सोनी – अंडमान एवं निकोबार से दिल्ली
  • रविंदर कुमार – अंडमान एवं निकोबार से दिल्ली
  • पद्माकर राम त्रिपाठी – लक्षद्वीप से दिल्ली
  • आदित्य भट्ट – लक्षद्वीप से दिल्ली
  • के. बुजार जम्हार – लक्षद्वीप से दिल्ली
  • अरुण गुप्ता – DNH&DD से दिल्ली
  • जतिन गोयल – DNH&DD से दिल्ली
  • अमित कुमार – चंडीगढ़ से दिल्ली

दिल्ली से बाहर भेजे गए DANICS अधिकारी- गृह मंत्रालय ने दिल्ली में तैनात 10 DANICS अधिकारियों को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में नई जिम्मेदारी सौंपी है

  • राहुल अग्रवाल – लक्षद्वीप
  • नागेंद्र शेखरपति त्रिपाठी – DNH&DD
  • राजेश चौधरी – DNH&DD
  • गौरव निलेश निशिकांत – अंडमान एवं निकोबार
  • मोहित मिश्रा – अंडमान एवं निकोबार
  • आशीष कुमार – अंडमान एवं निकोबार
  • संदीप – अंडमान एवं निकोबार
  • शशि कुमार – लक्षद्वीप
  • वेद प्रकाश मीणा – लक्षद्वीप
DANIPS में भी बड़ा बदलाव-दिल्ली वापस आए अधिकारी
रजनीश – लक्षद्वीप से
अविनाश अंशुल – लक्षद्वीप से
गुरसेवक सिंह – DNH&DD से
विकास शेओकंद – चंडीगढ़ से
ए. वेंकटेश – चंडीगढ़ से
दिल्ली से बाहर गए अधिकारी
राजेश कुमार मीणा – लक्षद्वीप
पाटिल स्वागत राजकुमार – चंडीगढ़
नीरज कुमार – DNH&DD
कैलाश सिंह बिष्ट – लक्षद्वीप
सतेंद्र मोहन मीणा – चंडीगढ़


IAS अधिकारियों के तबादले- दिल्ली में कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों की वापसी हुई है

विवेक पांडे – अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली
गरिमा गुप्ता – मिजोरम से दिल्ली
पंकज कुमार सैनी – अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली
अवनीश कुमार – लक्षद्वीप से दिल्ली
श्वेता नागरकोटी – अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली
स्वाति शेमार – जम्मू-कश्मीर से दिल्ली

दिल्ली से कई IAS अधिकारियों को अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में भेजा गया है.

इनमें संजय गोयल (अरुणाचल प्रदेश), ममता यादव (जम्मू-कश्मीर), डब्ल्यू. पुनशीबा सिंह (लक्षद्वीप), पवन कुमार (लद्दाख), राजीव कुमार अंबास्ता (जम्मू-कश्मीर), दीपक यादव (जम्मू-कश्मीर), धीरेंद्र प्रताप सिंह (मिजोरम), निशांत गुप्ता (मिजोरम), आनंद कुमार मिश्रा (जम्मू-कश्मीर), सतीश कुमार (जम्मू-कश्मीर), श्वेता सिंह चौहान (गोवा) और अमित कौशिक (मिजोरम) शामिल हैं.

IPS अधिकारियों में भी फेरबदल- दिल्ली पुलिस को कई वरिष्ठ IPS अधिकारियों की वापसी मिली है.

दिल्ली लौटने वाले अधिकारियों में शामिल हैं

  • विवेक किशोर
  • सिंधु पिल्लई
  • चिन्मय बिस्वाल
  • अजय कृष्ण शर्मा
  • ए. कोन
  • वर्षा शर्मा
  • जितेंद्र कुमार मीणा
  • अनिल कुमार लाल
  • मनजीत
  • तेजांजलि खंडेलवाल
  • सत्यवान गौतम
  • तनुश्री
  • पुकराज कमाल
  • लोकेश्वर आर
  • आर. सुबाष

वहीं, दिल्ली से बाहर भेजे गए IPS अधिकारियों में प्रतिक्षा गोदारा (अंडमान-निकोबार), राजेश कुमार शर्मा (चंडीगढ़), दीपिका (पुडुचेरी), विनीत कुमार (चंडीगढ़), गौरव सिकरवार (गोवा), विष्णु कुमार (जम्मू-कश्मीर), अर्शी आदिल (जम्मू-कश्मीर), गौरव त्यागी (दिल्ली), अंगद मेहता (जम्मू-कश्मीर), टिकम सिंह वर्मा (जम्मू-कश्मीर), ऋषि कुमार (अरुणाचल प्रदेश), के.एम. प्रियंका (जम्मू-कश्मीर), उत्कर्ष (दिल्ली), सिकंदर सिंह (पुडुचेरी) सहित कई अन्य अधिकारी शामिल हैं।

प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद

गृह मंत्रालय के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को दिल्ली समेत एजीएमयूटी कैडर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक संतुलन और कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. नई तैनाती के बाद संबंधित अधिकारी जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे.

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