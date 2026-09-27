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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 18 न्यायिक अधिकारियों के तबादले, शिवानी सिंह बनीं जोधपुर जिला जज

राजस्थान हाईकोर्ट ( फोटो ईटीवी भारत )